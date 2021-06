“No vamos a dejar que nos amedrenten", acusa Malú Micher amenazas contra Morena

León, Guanajuato.- “No vamos a dejar que nos amedrenten”, sostuvo la senadora de Morena Martha Lucía “Malú” Micher Camarena sobre la demanda civil del Fiscal Carlos Zamarripa contra Ricardo Sheffield, excandidato de Morena a la alcaldía de León.

Al referirse al caso, la senadora guanajuatense expresó en su cuenta de Twitter que la denuncia y las amenazas del Fiscal Zamarripa no son solo contra Sheffield Padilla, sino contra todo el partido de Morena.

“Y no lo vamos a permitir. No vamos a dejar que nos amedrenten. Parece que no quieren que alcemos la voz para exigir que hagan bien su trabajo. Quieren intimidarnos para que dejemos de exigir un alto a la impunidad, para que no pidamos la paz y la seguridad que tanto anhela Guanajuato”, consideró.

“Urge paz en Guanajuato”

Consideró que hoy vivimos en un Estado hundido en la violencia, en feminicidios, en robos a casa y en enfrentamientos armados.

“Urge paz en Guanajuato”, remató.

El viernes, Carlos Zamarripa anunció que había demandado a Ricardo Sheffield por daño moral, pues durante su campaña electoral, el ex candidato de Morena acusó al Fiscal de ser el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato.

Zamarripa calificó que esta acusación es falsa, carece de sustento y lo agravia y la calificó como “una cobarde difamación hacia mi persona”.

