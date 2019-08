‘No vamos a impedir la justicia’, asegura Obispo ante caso de sacerdote culpable por muerte de familia

Celaya.- El Obispo de Celaya dijo que el sacerdote Jorge Armando debe ser presentado ante las autoridades correspondientes y que habrá un juicio canónico para determinar su situación también ante la Ley de Dios.

Esto, luego de que familiares de Mario Gutiérrez presentaran pruebas de que el padre era quien manejaba el vehículo que provocó el accidente en el que el Gutiérrez y su hijo perdieran la vida.

En un principio el Obispo celayense había dicho que el sacerdote no conducía, aunque en unos videos se ve el momento en el que el padre abordó el auto del lado del pasajero.

Nos duele primero el daño que se le hizo a la familia, lo sentimos, se han acercado al templo y el párroco ha estado atento pero la Policía es la que tiene que ver esto, no es la Iglesia", expresó el Obispo.

Señaló que el padre no es prófugo, pues se sabe dónde está y que no tiene orden de aprehensión, por lo que no es un fugitivo. Externó que el asunto se hace más grande por tratarse de un sacerdote.