Nombran a excandidata a la alcaldía de Celaya, como presidenta de la representación AMMJE Guanajuato

Celaya.- La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A.C., (AMMJE) nombró como presidenta de la Representación AMMJE Guanajuato a Ana Laura Hernández García.

En un comunicado AMMJE estableció que el nombramiento se da con la finalidad de aportar un desarrollo, profesionalización y empoderamiento de las empresarias en esta zona estratégica del país.

Agrega que apuestan por el fortalecimiento empresarial a través de la capacitación, la vinculación, la innovación y el desarrollo productivo que se hará posible con la participación de todas las empresarias guanajuatenses.

Me siento super contenta, imaginate el honor de que a nivel nacional me hayan elegido, que me inviten, que me hayan considerado y valorado, es un encanto.