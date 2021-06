Nuevo Obispo de Celaya se siente en casa

Celaya, Guanajuato.- El obispo electo, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma aseguró estar muy contento de su nueva encomienda y resaltó que conoce bien a la Diócesis de Celaya.

Quiero comunicarles esta alegría que siente mi corazón de que el Señor me ha confiado, a través del ministerio del Santo Padre, la iglesia particular de Celaya la cual no me es desconocido el ambiente ya que yo también soy guanajuatense, nací en el municipio de Valle de Santiago (…), toda esta parte del Bajío fue mi tierra y me siento en casa”, afirmó.