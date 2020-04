Obispo de Celaya a favor de las medidas por emergencia sanitaria

Celaya.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, comentó que están bien las medidas tomadas por el Ayuntamiento con respecto a la emergencia sanitaria, aunque señaló que debería haber más énfasis hacia los negocios de venta de comida.

Es importante reiterar la llamada de ponernos en esa disposición; veo que hay mucha gente en la calle, no acata las normas, en especial en los mercados; son lugares de distribución de alimentos, y va a ser lugar de la distribución del virus, por eso quisiera pedirles a las autoridades que insistan en que todos los que venden (alimentos) lleven su mascarilla y se laven las manos constantemente porque tocan los alimentos”

También invitó a que las personas que acuden a comprar mantengan la sana distancia y asistan con su cubrebocas.

Señaló que los comerciantes deben de atender las medidas, ya que ellos mismos se exponen a contaminarse si no las acatan.

Vale más la salud que esa pequeña ganancia, ya que no hay gente para comprar; no se expongan, vale más su salud, es una buena medida por parte de las autoridades”

Que solo estén en la calle si es necesario, hay muchas personas dando servicio, quienes preparan comida y quienes la tienen que llevar, ojalá las farmacias sigan abiertas, no quieran tener abiertos comercios que no son fundamentales, como zapaterías o de ropa, que no son muy urgentes”