Obispo de Celaya espera un informe realista

Celaya.- Espero que sea un informe donde informe, dijo el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia con respecto al segundo informe de actividades de la alcaldesa Elvira Paniagua.

Añadió que a quien le tocará juzgar si se hizo completo el informe será la ciudadanía y que siga esforzándose.

Va a ser la violencia (el mayor reto) pero no le toca todo a ella, no depende todo de ella, no solo es cuestión municipal y en eso se puede pensar en muchas índoles; los crímenes generalmente son federales los que están, las raíces son el huachicleo y esas cosas; las venganzas de cárteles, pienso que no todo es de ella, que ponga lo que le toca que es formar mejores policías”, puntualizó el Obispo.