Obispo de Irapuato no cree que multas por no usar cubrebocas detengan contagios

Irapuato, Guanajuato.- Se debería de hacer conciencia en las personas en lugar de multar por no usar cubreboca o hacer fiestas, pues esto no ha dado resultado, mencionó Enrique Díaz Díaz, Obispo de la diócesis de Irapuato.

Explicó que no sabe qué tanto resultado den las multas interpuestas por el Gobierno Municipal, pues en el caso de que haya eventos grandes con muchas personas puede que sucedan altercados en contra los policías, esto sería difícil.

Yo apelaría más a la conciencia de cada uno de nosotros, en algunos lugares platicaba con los presidentes municipales ayer, por ejemplo decían hemos detenido a algunas personas, no tanto por qué no traigan el cubreboca, sino por qué al decirle que se lo ponga o decirle que no puede andar sin cubreboca empieza a insultar”, dijo.