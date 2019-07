Obispo justifica a Padre involucrado en choque que mató a 2: 'Toma porque está deprimido', dice

Celaya.- El padre Jorge, que se vio involucrado en un accidente automovilístico que dejó 2 personas muertas, iba en estado de ebriedad. No se encuentra desaparecido, ya que está un retiro espiritual en la Ciudad de México para tratar su depresión, informó el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

El líder eclesiástico confirmó que actualmente el padre Jorge no está celebrando misa en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores pero negó que esté desaparecido.

“Por ahí salió en el periódico am que se se había escondido pero no, él no va andar presumiendo lo que hizo, no está celebrando precisamente porque le pedimos que ahorita no celebre (...) ahorita está en México en una experiencia de alcohólicos”, afirmó.

Benjamín Plascencia, Obispo de Celaya. Foto: Francisco Mancera

¿Qué ocurrió?

Mario Gutiérrez, hijo de un reconocido notario de Dolores Hidalgo y su nieto menor de edad viajaban en un automóvil. Murieron luego de que el conductor de un vehículo Sedán negro, donde viajaba el sacerdote y otro hombre, los impactara en la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, a la altura de la comunidad San Gabriel.

En su rueda de prensa dominical, el obispo de la Diócesis de Celaya reveló que, si bien el padre Jorge afirmó que no conducía el automóvil, ya se había visto involucrado en otro accidente hace dos semanas por conducir en estado de ebriedad.

Él no es alcohólico, no toma con mucha frecuencia. Murió su mamá y por una depresión está tomando, pero no cabe duda qué hay culpa en eso. Él dice que no iba manejando pero tiene que ser solidario porque los dos tomaron, entonces él también es responsable”, afirmó.

Castillo Plascencia afirmó que el padre Jorge ya rindió su declaración ante la Fiscalía General de Estado de Guanajuato pero negó que exista una orden de aprehensión en su contra.

El obispo admitió que el padre intentó huir del lugar donde ocurrió el accidente y que ahora “en cierto sentido está purgando al no celebrar misa”.

Finalmente, Benjamín Castillo afirmó que la Diócesis de Celaya no interferirá en las investigaciones sino que cooperará en el proceso aunque añadió que no se puede juzgar a toda la iglesia por este tipo de hechos.

