Obispo pide que protesten las mujeres sin agresiones

Celaya.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia dijo que está a favor del Paro Nacional de Mujeres conocido como #UnDíaSinNosotras siempre y cuando las marchas a las que se están convocando, se hagan con respeto.

Yo creo que tienen derecho a protestar, ojalá lo hagan tranquilamente; de manera que el grito sea bien escuchado por que cuando se hacen cosas que no se deben mucha gente no lo acepta, porque hay motivo para hacerlo, pero que lo hagan bien y no haya desorden, si buscan paz que lo hagan en paz” comentó el Obispo.

Señaló que, sí hay motivo para la manifestación, pero que también ha habido muchos desórdenes y por ello se debe de protestar de manera correcta "para que la gente abra su corazón y oídos al mensaje".

Por lo que exhortó a que el paro de labores o las marchas sean de manera pacífica, evocando el ejemplo de Gandhi que convocó al paro con el ejemplo de la paz y por eso fue bueno el fruto y los resultados.

Dijo que al ver a una mujer como objeto es una deformación de la cabeza, el verla como placer, que sea algo como se usa y desecha es donde se debe de trabajar para erradicar esta situación.

Que el ambiente no se vaya degenerando, que no se pierda la valoración de la persona, especialmente de la mujer, también ojalá pensáramos no solo en los feminicidios sino en todos los homicidios, es inmensamente mayor el número de los que mueren por violencia y precisamente por el ambiente que hay, de desorden, el querer tener más sin querer trabajar, de recurrir a medios no justos, pero el crimen es horrendo”, señaló.