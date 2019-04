Obispos llaman a no perder la esperanza ante la ola de violencia

Irapuato.- No dejarse robar la esperanza al ver injusticias, maldades, indiferencias y crueldad, fue el mensaje de los Obispos de la Región Bajío, ante la situación de violencia que se vive en el país.

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, compartió el comunicado en el que expresan que el futuro no podrá alcanzarse si se abandona la fe en el hijo de Dios.

Díaz Díaz indicó que el hombre sigue siendo llamado a la conversión y dejar morir todo aquello que trae ruina y es abominable a los ojos de Dios, como los suicidios, asesinatos, secuestros, violaciones, estafas, corrupciones y negligencias.

“Conviene hacer un alto y preguntarnos si no estamos coludidos con el mal o al menos pasivos ante su presencia, si podemos continuar con una vida corrupta no sólo en el plano económico, político y social, sino en el ámbito personal”, leyó.

Piden no caer en el materialismo

El Obispo indicó que si se quiere un cambio que beneficie a todos, si se busca el desarrollo de los pueblos, provincias y de todo el país, no se debe olvidar que el verdadero desarrollo no se reduce a traer suficiente dinero en el bolsillo, sino a humanizar y no alejarse de las buenas obras.