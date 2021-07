Obligan a maestros aprobar a alumnos

León. Gto.- Con una inconformidad que va más allá de la queja, algunos docentes de educación básica en León se pronunciaron respecto a la “injusticia” que representa aprobar alumnos sin haber presentado el más mínimo esfuerzo durante el ciclo escolar pandémico.

Sin embargo, la contraparte en el conflicto defiende la decisión de no reprobar por empatía y un bien común.

Christian Negrete Tejada, profesor de sexto grado en primaria pública, calificó la indicación de sus superiores como injusta, pues dijo que es imposible calificar a todos los alumnos por igual cuando hubo quienes sí trabajaron y otros ni siquiera respondían por internet.

“Estoy de acuerdo en ser empáticos, en ponernos en el lugar de los papás, pero aún haciéndolo y aparte proporcionándoles todas las herramientas, hubo casos que nunca presentaron nada y eso molesta; la apatía de los papás es en persona y todavía más detrás de una computadora”, señaló.

“El éxito de la educación es de tres. La educación es un trabajo en conjunto, no sólo del docente; los tres actores de la educación son: alumno, papás y maestro, si alguno de éstos falla no se puede tener éxito en el proceso de enseñanza- aprendizaje, subrayó.

Pero hay otro lado de la moneda, pues el maestro resaltó que hubo muchos papás que con grandes limitaciones pudieron cumplir en el acompañamiento a sus hijos,

“Le echaron todas las ganas del mundo. Pasar a todos por igual resta calidad pero suma estadísticas”, aseveró.

“Nunca he estado de acuerdo en que se haya eliminado la reprobación, pues pienso que esto no genera una calidad al 100%; de alguna forma el estudiante y los padres no se hacen responsables, ya que muchos desde que supieron esto de la no reprobación, se echaron a la hamaca”, añadió.

“Esto no ayuda a que el nivel de la educación aumente en Guanajuato y México, sólo estamos cumpliendo una estadística de cero reprobación, pero para mí es una realidad muy distinta”, lamentó.

Acatan órdenes

Christian Negrete dijo que su supervisor de zona les pide no reprobar a nadie, pues faltan los periodos de regularización en septiembre próximo.

“Al principio nos pidieron no asignar calificación y a la mera hora nos dicen ‘pásenlos’; osea, desde un principio hay que ponerles seis, que es lo mismo que el pase libre para todos”.

“A fin de cuentas debemos acatar las decisiones que toma el superior, en este caso mi director y mi supervisor mandan la indicación de que los tenemos que pasar y no hay de otra”, concluyó.

En contraste Francisco Balderas Tavares, otro docente del mismo nivel, replanteó la decisión de “pasan todos” con el argumento de que al maestro se le contrata para enseñar y educar, no para decir quién pasa y quién no.

“Debemos recordar que la educación primaria no depende de ellos mismos, el peso recae la mayor parte en los papás y por desgracia las condiciones al interior de las familias en ocasiones es complicada, estamos viviendo una época atípica y muy difícil”, aseguró.

“No es un premio ni un castigo. Ahorita las calificaciones son más de mérito, el 10 le corresponde al que estuvo conectado y la calificación de pase es para el que nunca estuvo y para estos casos viene el periodo de evaluación y regularización en septiembre y octubre”, dijo.

¿Por qué no se reprueba?

“Porque todos los docentes están preparados para retomar a cada alumno y adecuar lo que es el proceso educativo, la currícula debe ser adaptada al alumno cada vez que se inicia un ciclo escolar; todos los docentes realizamos un diagnóstico donde se atiende a los alumnos de acuerdo a sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje; por eso no es válida la reprobación”, fue la respuesta del profesor.

Por último, la maestra Leslie Picón Hernández, quien da clases en tercer grado de primaria, coincidió con no tener todavía los elementos suficientes para reprobar estudiantes.

“Dependiendo de este periodo de regularización y nivelación ya decidiremos si el alumno se va al grado que le corresponde o se queda en el que estaba; debemos seguir las indicaciones”.

“Es necesario conocer el contexto del niño y la situación por la que estuvo pasando, debemos encontrar el bien común para todos, establecer el diálogo y esperarnos al tiempo de recuperación”.

“Con eso tendremos lo suficiente para defender si promueve o no a los alumnos, pues debemos ver qué tanto voy a beneficiar o perjudicar por lo que le corresponde o repetir grado”, finalizó.

Acepta SNTE que hay orden federal de pasar a todos

A nivel nacional sí hay una indicación de autoridades educativas de no reprobación; la medida fue promovida en apoyo a las familias derivado de la pandemia de COVID-19, confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 13 Guanajuato.

“Por parte de la Secretaría de Educación Pública sí hay un decreto donde marca que todos los alumnos deben pasar de año y no se debe repoblar a ninguno, el pase mínimo es de 6, con la condición de que se tomarán las medidas necesarias para nivelar los aprendizajes en el próximo ciclo escolar”, declaró Adriana Sánchez Lira Flores, lideresa sindical.

Respecto a la inconformidad de varios maestros sobre aprobar a estudiantes que no se reportaron durante todo el ciclo escolar, la dirigente refirió entender el conflicto por el que pasan los docentes.

“Sí es injusto, pero la consideración que hace la SEP es porque hay muchas familias que no tienen acceso a herramientas como una computadora, celular o una televisión; fue una decisión por la gran desigualdad de condiciones en el estado y todo México”, explicó.

“Creo como dirigente y maestra que sí es injusta la situación y yo fui insistente con la Secretaría de Guanajuato de que no se obligara a los maestros de poner calificaciones a los alumnos con los que no se logró comunicación por ningún medio”, añadió.

Hay conflictos de papás y docentes

“A partir de la Reforma Educativa se generó un enfrentamiento entre padres de familia y maestros donde sólo se descalifican unos a otros; se debería crear una comunidad educativa donde cada uno sepa la responsabilidad que le toca y se cumpla por las autoridades”, indicó Sánchez.

“Lo he dicho de manera pública: pareciera que las autoridades educativas mandaran un mensaje de que es más importante escuchar a los papás que a los maestros, creo que el mensaje debe ser crear un equipo colaborativo donde cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde”, señaló.

Baja calidad educativa

“La calidad educativa baja por esta disposición, pero eso lo sabremos en el periodo de regularización del próximo ciclo escolar; hasta entonces sabremos el nivel de rezago en Guanajuato y cuáles serían las estrategias para poner al día a nuestros niños”, aseguró.

Por último, la dirigente dijo que es un reto todavía más grande el que le espera a los maestros y advirtió que ellos solos no podrán, se necesita del compromiso de las familias para recuperarse de dicho rezago escolar.

“Por nuestros niños debemos trabajar juntos y no cada quien por su lado; los maestros no podemos solos, necesitamos también la participación bien decidida de las autoridades educativas y padres de familia”, concluyó.

Pero SEG lo rechaza

No se está dando la indicación a los maestros de que pasen a todos los estudiantes, aunque no se hayan conectado a las clases virtuales, participado o no hayan entregado sus trabajos y tareas.

Sino que a los alumnos de grupos que prácticamente no tuvieron comunicación con sus profesores ni participación, se les dará la oportunidad de pasar al siguiente grado y regularizarse del anterior grado.

Pero a partir de que inicie el ciclo escolar y hasta noviembre, cuando se tiene la primera evaluación, se pueda regularizar a estos estudiantes. Si de plano no aprenden nada, serán regresados al grado anterior.

“No se trata de que todos pasen, sino que se hará un esfuerzo extraordinario de regularización”, informó Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación en la entidad.

Explicó que la evaluación del ciclo escolar se realiza por un acuerdo que origina la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a últimas fechas se están emitiendo acuerdos por la situación de la pandemia que impactó en el sistema educativo.

Específicamente se aplicará el Acuerdo 1606-21 en donde se estipulan las acciones concretas y extraordinarias relacionadas con el ciclo 2020-2021.

Este acuerdo tiene una muy alta flexibilidad para evaluar a los estudiantes, pues los divide en tres grupos:

Quienes siempre tuvieron contacto y una participación sostenida con los maestros y en el pilotaje. Con ellos no hubo ningún problema.

Los que tuvieron comunicación y participación intermitente con los profesores; con éstos se tiene la posibilidad de que los maestros puedan evaluar con las tareas y trabajos el aprovechamiento durante todo el ciclo.

Ellos tendrán parte del ciclo escolar, para que los docentes puedan promediar y dar una calificación final.

Y el grupo de los que prácticamente no tuvo comunicación ni participación con sus profesores; si no aprenden, los regresarán al grado anterior en noviembre.



Proponen papás que niños recursen, en caso de ser necesario

Ante la falta de claridad sobre las evaluaciones del último ciclo escolar, valdría la pena que cada papá reflexione si su hijo cuenta o no con el aprovechamiento mínimo y, de ser necesario, repetir el grado escolar.

Así lo planteó Teresa Castellanos Vázquez, presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato, quien enfatizó que una calificación no determina ni refleja un aprendizaje real.

“Vale la pena que cada padre de familia haga un ejercicio de reflexión en plática con el maestro sobre si su hijo no cuenta con este aprovechamiento mínimo de acuerdo a su grado escolar que pueda repetir el año y que el sistema se lo permita”, comentó.

“Hay inquietud del tema de evaluación sobre todo porque por un lado están los papás que dicen: oye, sí cumplimos, estuvimos todo el tiempo, gastamos nuestros recursos e hicimos un esfuerzo extraordinario para poder cumplir en tiempo y forma”, subrayó.

“Y por otro lado están también algunos maestros que se sienten atados de manos ante esta política educativa de aprobar a todos los alumnos, hayan o no cumplido con trabajos y evaluaciones en el presente ciclo escolar”.

“¿Y qué decimos como padres de familia? El papá puede identificar de acuerdo a la rúbrica que mande el docente cuáles son los aprendizajes mínimos que debería tener su hijo en el ciclo escolar y nosotros podemos evaluar si nuestros hijos cumplen con el mínimo para poder hacer el cambio de año”, recalcó Castellanos.

Reconoció que algunos maestros le hicieron saber a la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato que se les pidió modificar las calificaciones de alumnos de quienes no se contaba con los datos suficientes para alcanzar una calificación de 6.

“Es un triple reto porque es un niño que llegará a un grado escolar donde no estará en el mismo nivel que sus compañeros y eso puede generar más problemas en el aprendizaje; el segundo reto es para los papás porque también necesitan estar más pendientes de un doble aprendizaje, de lo que se aprendió en el ciclo anterior como en este nuevo”.

“El tercero es que el docente debe regularizar a ese niño y eso implica mayor trabajo y tal vez se pueda frenar el proceso de aprendizaje de los demás”.

Ayudan a ganarse el 'punto de pase'

Pese a que desde hace un año se cancelaron las clases presenciales por la pandemia, no hay una orden de que se deba pasar a los alumnos, aunque no hayan asistido, dijo Evert Cuapio Lima, profesor de la Escuela Secundaria Técnica No. 14.

“No se maneja esa palabra, ahorita la Secretaría está manejando los alumnos contactados, intermitentes y los no contactados; a estos últimos ya les están haciendo visitas domiciliarias para establecer alguna estrategia para que puedan aprobar”, dijo.

Explicó que a los alumnos que no entraron a clases, en lugar de pasarlos directamente, tendrán oportunidad de regularizarse conforme a la estrategia que cada uno decida.

Contó que aunque durante la pandemia fue complicado atender a todos los alumnos, sí detectó a quienes no asistieron a las clases virtuales.

Considera injusto apoyar a incumplidos

Brenda Rodríguez, maestra de cuarto grado de primaria en Acámbaro, lamentó la decisión de aprobar a todos los alumnos, incluso a los que incumplieron en clase.

”Aún cuando les hacíamos llegar a casa los cuadernillos no era recíproco el apoyo por parte de los papás”, comentó.

“Como docentes estuvimos presentes 24/7, incluso trabajamos más que cuando vamos a clases presenciales, basándonos en los tiempos de los padres de familia, con tal de mantener comunicación con ellos y que los niños tuvieran acceso a los materiales haciendo valer el artículo tercero: derecho a la educación”, añadió.

Dijo que muchos docentes están inconformes con la aprobación de los alumnos que no se esforzaron siquiera por mandar alguna actividad y fueron aprobados por el sistema.

Aplica estrategias para 'brincar' año

José Antonio Gallegos Sierra, docente de tercer grado de primaria, dijo que aunque no ha recibido la indicación de aprobar a todos sus alumnos, sí ha buscado la forma de ayudarles a pasar de año.

“Ha sido un año difícil, ya que tuvimos que cambiar totalmente l manera de enseñar; los principales retos a afrontar fueron la falta de materiales para la educación a distancia y la compatibilidad de horarios con los papás”, comentó.

Mientras que lo más complicado fue mantener comunicación con algunos padres de familia.

“No nos han dicho directamente que no reprobemos, pero buscan la forma de que no haya reprobados por medio de estrategias como entrega de proyectos, tareas o regularizaciones”, compartió.