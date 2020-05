Obligan a usuarios del transporte a usar cubreboca... ¡choferes lo olvidan!

León, Guanajuato.- Las medidas de salud se han fortalecido cada vez más y el sistema de transporte no es la excepción, ya que a través de las medidas que han implementado no se han reportado multas a los usuarios por falta de cubrebocas; sin embargo la gente sí ha reportado a choferes que no usan tapabocas.

Algunos usuarios han reportado a los choferes que no usan cubrebocas. Foto: Karla Hernández.

Algunos de los operadores olvidan o ignoran por completo su uso en esta etapa, en la cual se espera los contagios en ascenso en próximas semanas, por lo que son los usuarios han reportado estas acciones en el transporte público.

Según información de la Dirección de Movilidad se han estado recibiendo con mayor frecuencia reportes de choferes que no portan el cubrebocas y van de 10 a 15 donde señalan el número de la unidad, ruta y el horario en el que pasó.

La mayoría de los usuarios del transporte público usan cubrebocas. Foto: Karla Hernández.

Estas cifras ya fueron turnadas por Movilidad a las diferentes concesionarias de transporte, las cuales ya fueron atendidas y en su caso los conductores sancionados por estas empresas y siguen trabajando en que todos los trabajadores porten y realicen las medidas de seguridad e higiene.

Yo a los camiones que me he subido llevan los choferes su cubrebocas; lo que he notado es que todos subimos cumpliendo con el uso de ellos y cuando ya vamos a la mitad del camino se lo quitan, pues así cómo nos protegemos” comentó José Miguel Lombardo.

La Dirección de Movilidad sigue trabajando en que todo el personal de las estaciones de transferencia así como choferes usen el cubrebocas de manera obligatoria, incluso han sugerido que si las personas son alérgicas o no cuentan con uno de ellos puedan usar un pañuelo que pueda cubrir su boca.

AM