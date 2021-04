Obras Celaya: Provocan caos vial en zona centro

Celaya, Guanajuato.- En medio de un caos vial y la molestia de comerciantes y vecinos de la zona centro, este lunes comenzaron las obras de mejoramiento de la imagen urbana de las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Desde las 8 de la mañana, inició el cierre a la circulación vial en la calle Benito Juárez desde el cruce con 5 de Mayo hasta el bulevar Adolfo López Mateos.

Esta situación provocó un fuerte congestionamiento vial en la zona, principalmente el flujo de vehículos que circulaban de norte a sur de la ciudad y que tuvieron que desviar su ruta en la calle 5 de mayo.

A pesar de que agentes de tránsito intentaron darle fluidez al tráfico, el congestionamiento se hizo mayor después del mediodía.

Algunos choferes del transporte público desconocían en dónde serían las paradas para que los usuarios pudieran descender de las unidades, situación que provocó aún más tráfico.

Varios comerciantes salieron de sus establecimientos a ver el inicio de estas obras.

“Ojalá este no sea el fin de muchos negocios que no van a soportar tantos meses de pérdidas económicas. No puede ser que se les haya ocurrido hacer estas obras en plena pandemia”, afirmó Lourdes Macías, empleada de una tienda de ropa de la calle Miguel Hidalgo.