Obtiene enfermera 1er. Lugar Nacional en Desarrollo de la Investigación 2020

Celaya.- La doctora en enfermería Juana Graciela Luna Camargo obtuvo el primer lugar nacional de investigación en la categoría Desarrollo de la Investigación 2020.

La premiación se realizó el 6 de enero en Oaxtepec, Morelos, conmemorando el Día de la Enfermera, por una convocatoria en el desarrollo de la investigación y quien le dio el reconocimiento fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Para ser acreedor a esta distinción, se debe cumplir el perfil y entregar las carpetas de investigación con los resultados de los trabajos, las evidencias, ponencias, y el comité lo evalúa.

El reconocimiento le fue otorgado por su trabajo en investigación y la implementación de acciones, mejora continua y el trabajo de capacitación.

“Esta investigación que propuse es sobre satisfacción laboral, el conflicto entre el trabajo y la familia y el Síndrome de Burnout, el deber de encontrar la satisfacción laboral, que te paguen bien, que te escuchen, te tomen en cuenta, que no se aisle el trabajo y la familia, la mayoría tenemos hijos, y tenemos que dejar los hijos con el papá, la abuelita o las guarderías, por los mismos trabajos exhaustivos que tenemos, y el conflicto es que te gusta lo que haces pero donde dejamos a los hijos, y muchas han dejado de ser profesionales para dedicarse a sus hijos o al revés, son enfermeras y ya no son madres”, externó.

Por lo que basándose en el síndrome de Burnout, que se refiere a la despersonalización, síndrome que le da al personal de salud, que es cuando se sienten cansados, agotados o exhaustos y cuando se está así, se puede cometer un error, dar un medicamento que no es, y puede causar la muerte.

La satisfacción es vital, identidad institucional, el conflicto entre sí me gusta lo que hago, los hijos, hemos cambiado el rol de la mujer, ya la mujer trabaja y el hombre se queda en el cuidado de los hijos, aunado al síndrome, si yo no estoy bien como puedo brindar un buen servicio, cómo brindar salud si no cuido de la mía"