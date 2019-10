Oferta de viviendas en Guanajuato va en picada

Guanajuato.- La construcción de vivienda nueva en Guanajuato va en picada. En 2018 se alcanzaron las 17 mil unidades y este año calculan lograr solo 12 mil.

La meta inicial era llegar a 20 mil pero de enero a agosto el avance es de 10 mil 783, y en lo que resta del año ya no habrá mucha más producción, según indican los registros de vivienda.

La inseguridad les impacta en todo el estado pero sobre todo en Celaya y los Apaseos.

La gente prefiere no comprar una vivienda en Celaya y hacerlo en Querétaro, y eso nos pega a todos. En Celaya están llegando empresas que requieren que sus trabajadores tengan vivienda y, al no tener la seguridad necesaria, no están comprando”, apuntó.