Ofrece Alejandra Gutiérrez abrir más guarderías

León, Gto.- Las mujeres capitanas de empresas en León y la candidata del PAN a la alcaldía, Alejandra Gutiérrez Campos, pactaron impulsar desde lo local alternativas para fomentar la instalación de más guarderías en apoyo a las madres trabajadoras.

Al finalizar el encuentro privado la candidata del PAN y la presidenta de Amexme (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias) Capítulo León, Leticia Venegas Ramírez, coincidieron en no dejar solas a las jefas de familia que salen a trabajar.

Una de las propuestas principales que las empresarias plantean a los diferentes candidatos a la Alcaldía de León es la de generar incentivos a las empresas que den trabajo a mujeres y especialmente a madres de familia. Y en particular fomentar la instalación de guarderías para que puedan incorporarse al mercado laboral.

La candidata del PAN respondió que los legisladores federales deben insistir en que regrese el programa de “Estancias Infantiles” cuya desaparición afectó a las madres.

En lo que corresponde a la Administración Municipal habló de generar la asociación de lo público y lo privado: “Tenemos que buscar esquemas para no dejarlas solas”.

Planteó fortalecer programas como los que ya tiene el DIF León por ejemplo, en apoyo con el club de tareas y alimentos para los hijos de madres trabajadoras.

“Hay 322 mil mujeres jefas de empresa y nos preocupa el reactivar la economía”, anotó. Habló de apoyarlas con crédito y capacitación, y becas para sus hijos.

Otro de los planteamientos de Amexme fue el de la modernización de la administración municipal y la simplificación y agilización de trámites municipales, entre ellos citaron: permisos de uso de suelo y de construcción, servicios de Sapal.

“La mejora regulatoria debe estar en el ADN de la Administración, siempre debemos como funcionarios ponernos en los zapatos del ciudadano”, ofreció la panista.

Alejandra Gutiérrez aprovechó para cuestionar el rumbo del País con Morena.

“Yo por eso les digo que sí tenemos mucho que perder, ya perdimos las estancias, ya perdimos vacunas, ya perdimos medicamento para el cáncer, y todavía hay muchas cosas por perder si no nos ponemos vivos por quien votar. Está en juego la libertad, está en juego la democracia y por eso pedimos que voten por el PAN”.

Las empresarias demandaron promoción de inversiones productivas, otorgando por parte del Municipio facilidades para la adquisición de terrenos, permisos, dotación de servicios públicos, infraestructura y capacitación de mano de obra, así como promoción de la proveeduría, a fin de incentivar la dinámica económica local.

Otra de sus propuestas fueron la promoción de las energías limpias y el acercamiento con Embajadas para aprovechar las oportunidades de negocios.



