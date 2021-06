León, Guanajuato.- El virtual ganador de la contienda en Salamanca, el morenista César Prieto Gallardo, promete gobernar sin colores y ofrece al Gobernador trabajar unidos.

“El Gobernador tiene la obligación de atender a todos, sé que es una buena persona, hay que dejar de lado los temas partidistas y trabajar por los salmantinos. Si hubo cierta fricción porque Morena ganara (en 2018) Salamanca, pero también fueron otras situaciones personales entre los dos (Gobernador y Alcaldesa).

“No voy a cometer el error de pelearme con nadie, vengo a trabajar con el Gobernador y tener una relación amistosa, afectuosa hasta donde él quiera, no tengo ningún problema con él”, expresó el salmantino en entrevista para AM.

El morenista César Prieto Gallardo acudió a votar en la casilla del jardín de niños Nicolás Bravo, en la comunidad Sardinas, acompañado de su esposa Eugenia Martínez. Foto: Cortesía de César Prieto Gallardo.

Con el 98% de las actas capturadas, César Prieto registra el 35.6% de la votación (34 mil 126 votos) frente al panista Isaac Piña Valdivia con el 28% (26 mil 875).

Mantendrá coordinación en seguridad

César Prieto mencionó que una prioridad de su gobierno será el mantener una coordinación efectiva y permanente en seguridad con autoridades federales y estatales.

“La coordinación con el Estado fue un problema grave por los pleitos entre las autoridades tanto la municipal como la estatal, que nos pusieron a los ciudadanos en medio, y eso tuvo consecuencias en la vida de las personas. Yo no voy a seguir esa línea, tenemos que trabajar con todas las autoridades y así será”, apuntó.

Agregó que uno de sus principales proyectos es una aplicación para que cualquier ciudadano desde su teléfono móvil pueda hacer reportes de incidentes y delitos directamente conectados al C4 y eficientar la respuesta no solamente en los asuntos de seguridad, sino también en la prestación de los servicios públicos.

Otro compromiso, comentó, es contar con 150 nuevos espacios comunitarios durante el trienio con cancha de usos múltiples y salones para la enseñanza de oficio, cómputo y comedores comunitarios, cada uno con inversión de 2 millones de pesos.

“Debemos encabezar un gobierno transparente, utilizar las tecnologías para que los ciudadanos tengan certeza de que cada peso va estar dirigido a obras y proyectos. Y además de que se va a comprar privilegiando a las empresas salmantinas.

Ni perseguir, ni solapar

A su rival por el PT en la contienda y alcaldesa con licencia, Beatriz Hernández Cruz, el morenista le pidió que el proceso de entrega-recepción pueda realizarse con total transparencia, en colaboración y en cumplimiento con lo marca la ley.

“Aceptar que los salmantinos decidieron otro rumbo y en mi caso no tiene por qué haber un problema, voy a cumplir con la ley, tenemos que hacer un acta de entrega-recepción, tengo que hacer una auditoría de lo que estoy recibiendo.

“No voy a perseguir a nadie pero tampoco voy a taparle nada a nadie...Tenemos que ser claros con lo que recibimos, no vengo con la espada desenvainada, pero si alguien cometió algún error, y no me refiero a que sea la Alcaldesa, quien sea si desvío recursos de los salmantinos estamos obligados a denunciar”, sostuvo.

Extiende la mano a contendientes

Este lunes a la 1 de la mañana César Prieto emitió un mensaje para anunciar su victoria, en el que señaló lo siguiente: “No vamos a fallar, gobernamos sin colores”.

Anotó que la elección en Salamanca se desarrolló sin incidencias de consideración.

Al candidato del PAN, Isaac Piña, y al resto de los contendientes César Prieto dijo que les extiende la mano para que “Salamanca tenga un gobierno incluyente, donde ellos también tendrán una voz y sus proyectos y visión también será incluida”.

“A partir de hoy se acaban los colores, vamos a gobernar para todos y a demostrar que se puede hacer un gobierno honesto, humano y cercano a la gente.