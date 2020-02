Ofrecen AMLO y Diego Sinhue trabajar por la paz

Romita, Guanajuato.- Estado y Federación dejaron de lado las diferencias para trabajar unidos por la seguridad en Guanajuato y el país.

Así lo aseguraron ayer en la inauguración de la base de la Guardia Nacional.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que este tema va más allá de cualquier bandera partidista.

Todos tenemos que ayudar para garantizar la paz y la tranquilidad, no es con acciones partidarias como vamos a sacar adelante al país. Ya lo sabemos, partido significa una parte, gobierno es todo. Cada quien puede tener su partido pero el interés nacional está por encima de los intereses personales, los intereses de grupo, los intereses partidistas, México, la patria, es primero”, expresó.

Ejemplificando, aseguró llevar un trabajo de manera coordinada con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Ya no estamos en partidos, ahora es gobierno, es democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Por su parte, Rodríguez Vallejo aseguró que la presencia en el estado de las Fuerzas Federales, como Ejército, Marina y la propia Guardia Nacional, han sido excepcionales.

Sin embargo, reconoció que ninguna autoridad puede dejar de tomar la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad.

La construimos todos, ninguna autoridad puede hacer caso omiso a este llamado de la población, no puede sustraerse ninguna autoridad tanto local, estatal o federal, en la obligación de darle paz a los mexicanos, por eso Presidente, cuente con nosotros”.

López Obrador enfatizó que el fin de la Guardia Nacional es devolver la justicia, paz y tranquilidad a Guanajuato y al país.

Podemos tener crecimiento económico, lograr el progreso de México, pero si no tenemos paz y tranquilidad no vamos a avanzar, no vamos a lograr el propósito de transformar México”, manifestó.