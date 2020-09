‘Olvida’ Municipio a cantineros y aún no les permiten abrir

Dueños y trabajadores de cantinas se manifestaron este domingo afuera de la presidencia municipal de León, ya que no les han cumplido lo prometido de dejarlos volver a trabajar.

Aseguraron que asesorarán legalmente para buscar una vía legal que les permita reabrir.

León.- Dueños y trabajadores de cantinas de León analizan asesorarse legalmente para que desde la vía jurídica se les permita reabrir, debido a que las autoridades municipales han ignorado al gremio.

Ramiro Cruz Padilla, representante de un grupo de casi 30 negocios que la semana pasada se manifestaron afuera de la presidencia municipal de León, señaló que se les había prometido que se les retirarían los sellos de clausura y se comenzaría a planear la reapertura; sin embargo, las autoridades no les ha cumplido y ni siquiera les contestan el teléfono.

“Se había establecido que nosotros en dos días íbamos a tener una respuesta a favor para que se retiraran los sellos de suspensión y partir de ahí prepararnos para la reapertura. No hemos tenido respuesta y ya pasó el plazo. Estamos buscando hablar y no nos han contestado el teléfono”, explicó.

Ya está muy crítica la situación y el gremio de las cantinas ya estamos perdiendo credibilidad porque nos están haciendo muy aparte como si tuviéramos lepra, estas palabras ya son de tristeza, de impotencia y no nos queremos enojar, ni pelear con nadie porque así no llegamos a nada. Pensé que plantándonos en Presidencia íbamos a lograr algo, pero ahora sí que vamos a asesorarnos legalmente y ver qué procede”, dijo en entrevista con AM.

Exigen ‘cancha pareja’ con otros negocios

Agregó que de no obtener una respuesta del gobierno municipal estarían manifestándose nuevamente para exigir una “cancha pareja”, debido a que consideran que otros negocios similares han obtenido más facilidades para reabrir.

“Si el lunes no hay nada, el martes nos vamos a ir a parar otra vez afuera de Presidencia. Pero sí tenemos un plan de asesorarnos legalmente y que de esa forma nos dejen abrir porque yo sí tengo un documento firmado por la Secretaría de Salud que dice que podíamos abrir con el Semáforo Naranja y no lo cumplieron. Pero entonces legalmente si vamos a ver si nos asesoran, aunque también tenemos que ver los costos de un licenciado porque no tenemos ni un fondo”, concluyó.

MCMH