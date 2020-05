Olvida clientela a Uriangato y visitan tianguis de Michoacán

Uriangato, Guanajuato.- Los comerciantes de ropa del municipio han manifestado su molestia con el Gobierno Municipal por las órdenes que emitieron de cerrar sus negocios.

Su clientela al ver que no había actividad optaron por irse al tianguis de San José Cuaracurio, en Michoacán, donde aún se vende pero con las mínimas medidas de seguridad ante la pandemia.

Varios de los locatarios se dijeron molestos debido a que las autoridades de la localidad no les avisaron con anticipación sobre el cierre de sus negocios para poder armar una estrategia de ventas o formulación de pedidos para sus clientes y así generar al menos un poco de ganancias.

Los comerciantes hicieron evidente su inconformidad con el asunto porque aseguran la gran cantidad de consumidores foráneos que acudieron abarrotaron el tianguis de Michoacán, donde también señalaron no había ninguna medida de sanidad pese a la pandemia.

Textileros de Uriangato acudieron a Cuaracurio para verificar cómo estaban las ventas en el lugar e indicaron los comerciantes no contaban con cubrebocas, ni con guantes, tampoco con gel antibacterial para ofrecer a los consumidores, había multitudes en dicho espacio comercial, sin ninguna medida de prevención; algunos tomaron fotos y videos de evidencia y las subieron a redes sociales.

El gobernador de Michoacán hizo obligatorio el cierre de los negocios no esenciales en todo el Estado desde abril, por eso nos cerraron TextiCuitzeo, pero en Cuaracurio no había nadie vigilando, hicieron muchas ventas porque vino mucha gente de otros lados y lo malo es que nosotros no pudimos atender a nadie, nos quedamos sin nada", expresó un fabricante textil.