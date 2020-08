‘Olvidan’ precauciones contra Covid-19 durante callejoneadas

Estudiantinas de Guanajuato capital siguen organizando callejoneadas por las calles de la ciudad, donde se ignoran medidas como la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Aunque se respeta el límite de máximo 30 asistentes, otras medidas son ignoradas.

Guanajuato capital.- Algunas estudiantinas no acatan las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, pues durante las callejoneadas no se respeta la sana distancia y no utilizan el cubrebocas de manera adecuada.

Durante un recorrido realizado por el equipo de AM, se pudo confirmar que varias de las estudiantinas no cumplen al pie de la letra las medidas para mitigar la propagación del Covid-19, pues a pesar de que no sobrepasan el aforo máximo de 30 personas que les ha impuesto la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos, entre los asistentes no se respeta la sana distancia.

Respetan algunas medidas, pero ignoran otras

La dependencia también les ha solicitado que tomen la temperatura de las personas y les repartan gel antibacterial, situación que ninguna de las estudiantinas llevaba a cabo. Así mismo es indispensable el uso del cubrebocas; sin embargo, muchos de los integrantes de estas agrupaciones musicales solamente se lo colocan antes de iniciar el recorrido pero no lo usan al interactuar con los turistas para ofrecer su servicio.

Otros músicos sí traen puesto el cubrebocas durante las callejoneadas pero no adecuadamente, pues solo se tapan la boca, dejando al descubierto la nariz, lo que no los protege de contraer la enfermedad.

Al inicio de las rutas, se les exhorta a los asistentes a colocarse el cubrebocas, pero durante el recorrido ya no se le exige a quien se lo quita, en especial a los menores de edad, quienes se ha demostrado que pueden ser portadores asintomático del virus; tampoco se logra guardar la sana distancia por lo estrecho de los callejones de la ruta e incluso algunas de las estudiantinas todavía reparten el clásico “porrón” que las personas usan para tomar diversas bebidas.

