'Olvidan' tianguistas medidas preventivas ante desesperación por falta de ingresos

Irapuato.- Alrededor de 80 personas pertenecientes a la Asociación de Tianguistas se reunieron en espacio público a pesar de las recomendaciones del Municipio de no hacer aglomeraciones para evitar contagios por Covid-19.

David Romero Martínez, líder de los comerciantes de la Unión Libertad, comentó que se reunieron con la intención de informarles a los comerciantes de los diferentes tianguis de Irapuato sobre una ayuda que les darían, puesto que no han podido trabajar por la cancelación de los tianguis por la contingencia de Covid-19.

Señaló que ellos mismos pidieron concentrarse en un punto, pues están desesperados por no tener una forma de ingreso económico.

La desesperación que traen, de que no han trabajado, una manera de aliento es que yo como representante de ellos, no los dejo solos, me pidieron la reunión en un centro medio para en su momento calmar esa furia que traen, que no han trabajado, que no tienen dinero, todos andamos sin dinero, no tenemos para surtir”, dijo.