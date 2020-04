Omiten clientes medidas de prevención en Central de Abastos de Irapuato

Irapuato. - Los comerciantes de la Central de Abastos denunciaron que las personas que acuden al lugar hacen caso omiso a las recomendaciones y algunas se molestan cuando se las recuerdan.

Angélica Campos, dueña de una frutería, comentó que las indicaciones que tienen de parte de las autoridades es el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, pero esto depende de cada negocio, ya que cada uno tiene especificaciones diferentes.

Aquí a cada rato estamos (lavándonos las manos) con el cloro, depende de cada negocio, aquí la gente no toca nada, la fruta se la lleva cerrada en bolsas”

Explicó que diario se limpia el local con agua, jabón y cloro para mantener limpio, así como también la basura se las recogen diario, para mantener limpios los negocios, pues es una indicación que también les dieron.

Juan Puga, dueño de una verdulería, mencionó que les pidieron que las personas mantengan una distancia de más de un metro, pero estos no hacen caso cuando acuden a realizar sus compras.

Unas sí respetan y unas no, no hacen mucho caso, pero poco a poquito van tomando conciencia (...) es difícil porque mucha gente venía a comprar, pero es difícil controlarlos, a lo mejor en bancos o tiendas hay un poquito más de cuidado, pero aquí no se puede”