Celaya, Guanajuato.- Un operativo de personal de la Agencia en Investigación Criminal del Grupo Especial de Reacción Intervención (GERI) se registró en un domicilio de la colonia La Calesa donde los ministeriales provocaron daños, pero al parecer no encontraron lo que buscaban.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:00 de la mañana, cuando 4 camionetas y dos vehículos, con unos 15 agentes llegaron a la calle Goleta esquina con Veleros.

Los ministeriales rompieron vidrios de la puerta de acceso de la vivienda, marcada con el número 134-A e Ingresaron, después de una hora de buscar en la casa, al parecer no encontraron lo que buscaban y se retiraron.

Una mujer se encontraba en la vivienda y comentó que no se dedica a cosas ilícitas y sólo hace préstamos a través de vales.

Me estaba bañando y escuché que pegaban muy fuerte en la puerta. Cuando me salí ya estaban los ministeriales en mi casa. Me espanté mucho", dijo la mujer.