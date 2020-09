Oposición califica como lamentable borrador de Informe de Gobierno

Celaya.- El borrador del Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, fue criticado por regidores de oposición, quienes aseguraron que no hay claridad en el avance de objetivos plasmados en el Programa de Gobierno.

El regidor independiente, Mauricio Hernández, calificó como lamentable el borrador del segundo informe de gobierno que les fue enviado para su análisis y señaló que, junto a sus dos compañeras regidoras de fracción, realizaron casi 200 observaciones en el periodo de tiempo que les otorgaron para realizarlas, sin embargo, continuaron haciendo más observaciones.

El informe de gobierno está desligado del programa de gobierno, salvo una dependencia, todo el resto no hace mención en una sola ocasión a lo largo del informe al programa de gobierno. En todo el documento que contiene la glosa no se menciona ni una sola vez el Plan Municipal de Desarrollo ni se menciona el plan general de obra.

No hay una comparativa entre los resultados reportados y los deseados a partir de objetivos y metas planteados en el programa de gobierno”, informó.

El coordinador de la fracción independiente puntualizó que el borrador del documento les fue enviado el pasado lunes a las 11 de la mañana y tenían que entregar las observaciones a más tardar el miércoles a la 1 de la tarde, es decir, les dieron 50 horas para su análisis.

Es lamentable que se de este tiempo para analizar un documento tan importante, un documento que contiene mucha información y que el análisis no consta nada más de la lectura de las más de 200 páginas que lo componen, es obligación nuestra contrastar lo que se está reportando contra lo que debemos haber logrado a través del programa de gobierno y cómo nos vamos acercando a la visión de ciudad que se planteó en el Plan Municipal de Desarrollo 2040”, dijo.

Mauricio Hernández resaltó que es fundamental que el informe de gobierno se pueda contrarrestar con los instrumentos de planeación y así evaluar los avances obtenidos a lo largo del último año.

El edil señaló que esta situación hizo que se reportaran como logros datos que, al compararlos con el programa de gobierno, evidencian un gran rezago en el desempeño de algunas dependencias y entidades de la administración pública municipal.

Mauricio Hernández Mendoza, regidor independiente.

Entre los avances que no se reportaron fueron en el combate a la corrupción, el cumplimiento en el objetivo de aumentar 30 por ciento la percepción de los celayenses o erradicar al cien por ciento el índice delictivo en entornos escolares, que se indican en el Programa de Gobierno.

De todo esto no hace mención muy probablemente porque no hay avances que reportar, sin embargo eso debería estar contenido como parte de la glosa y darle claridad a los celayenses de lo que realmente quieren saber que es el estatus de estos grandes proyectos de transformación que la propia administración de comprometió al aprobar el programa de gobierno”, dijo.

Por su parte, el regidor de Morena, José Luis Álvarez aseguró que el documento solo es una recopilación de acciones de las diferentes dependencias y entidades de la administración.

Si bien es cierto que toma los ejes centrales de lo que es el plan de gobierno, solo es eso, toma los ejes centrales porque en ningún momento se hace alusión al documento base como es el plan de gobierno. En algunos temas pareciera que es un copia-pega de documentos que se le pidieron a las diferentes dependencias en donde hablan de acciones que supuestamente realizaron desde el último informe, pero ni siquiera son acciones, en muchos casos solo son números que manejan”, comentó.

José Luis Álvarez comentó que en el documento no aparecen indicadores que permitan saber el avance en el cumplimiento de metas y objetivos y aseguró que en el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay montos de inversión que no cuadran o se mezclan con gestiones estatales e incluso de acciones que aún no se han aprobado.

José Luis Álvarez, regidor de Morena.

Hablan de ciertas cantidades que ni siquiera cuadran, además de faltas de ortografía y cuestiones de forma. (…). Dice que en la comisión de Movilidad ya aprobamos el reglamento de Movilidad cuando apenas lo estamos analizando y así como esas vienen otras acciones”, afirmó.

El edil resaltó que la ley indica que en el informe anual del estado que guarda las administraciones públicas municipales se debe hacer mención de mecanismos y acciones, situación que dista mucho del documento analizado.

Cancelan sesión de Ayuntamiento

La sesión de Ayuntamiento en la que se votaría la aprobación del segundo informe de gobierno este viernes, fue cancelada.

Dicha sesión estaba programada a las 2 de la tarde, sin embargo desde la tarde del jueves se les informó a los ediles que se cancelaría.

El segundo informe de la alcaldesa Elvira Paniagua está programado a realizarse el próximo martes a las 11 de la mañana aparentemente en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal, sin embargo hasta la tarde de ayer no había información oficial si habría cambios en su realización.

Desde el pasado martes, el gobierno municipal de Celaya comenzó con la difusión de dicho informe tal y como lo marca el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que la difusión de los informes anuales de labores no deben exceder de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

