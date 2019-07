Oposición no aprobará incremento a la tarifa del transporte público

Celaya, Gto.- Aunque aún no se les presenta la propuesta de manera formal, regidores de Celaya aseguraron que no avalarán un incremento a las tarifas de transporte.

Este lunes, el panista Aldo Sahib Velásquez Velázquez informó que empresarios solicitaron al Ayuntamiento avalar el incremento.

Los empresarios solicitaron aumentos de dos pesos en tarifa general y un peso con 50 centavos en los casos de pago con tarjeta y preferencial.

"Me parece que en este momento un aumento a la tarifa sería repetir y tropezar con la misma piedra, está dinámica del aumento, las promesas por cumplir, posteriormente ver las promesas incumplidas y finalmente volver a generar un aumento para repetir el ciclo lo debemos evitar", sostuvo el coordinador de los independientes, Mauricio Hernández Mendoza.

"Al final debemos de discutir ya no por el precio sino sobre el valor que los ciudadanos están percibiendo por el servicio. Tenemos que enfocarnos en encontrar los mecanismos para agregarle valor al transporte público y una vez que ese valor sea real, entonces poder justificar un aumento", agregó Mauricio Hernández.

El regidor del Partido Verde, Juan Carlos Oliveros Sánchez, también se negó a avalar la propuesta.

Criticó que por otro lado su propuesta de otorgar transporte gratuito a adultos mayores no ha sido abordada por la Comisión de Movilidad.

"Me parece que el tema no se ha tratado con la debida inclusión y transparencia para poder tomar una decisión. En lo personal, considero que no es momento de darle entrada al aumento del pasaje puesto que tiene un impacto importante en la economía familiar de los celayenses”, dijo Oliveros Sánchez.