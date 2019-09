Oposición no tiene calidad moral para pedir: Morena

León.- Morena justificó el recorte de recursos federales para infraestructura en Guanajuato en que el gobierno panista hace negocio con el presupuesto, ahora llegará directo, dicen, pero no aclaran cuándo ni cómo.

“No hay calidad moral de los opositores para exigir más dinero porque el que se les ha dado lo han utilizado para enriquecerse y hacer negocios. La obra pública en Guanajuato ha servido para hacer negocios”, declaró a los medios la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández.

Y refirió la asignación directa que la anterior Administración Estatal entregó a Grupo México para la construcción del Libramiento Silao, la cual sostuvo que puede haber salido mucho más barata.

El Gobernador ha señalado que hay una disminución de 8 mil millones en recursos para obra pública.

El coraje de Diego es que la lana no pasa por él, y no va a pasar, el dinero tiene que llegar directamente a quién lo necesita, no al Gobernador para que continúen los negocios, se acabó”, dijo.