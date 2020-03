'Orugas' tienen pocos pasajeros por cuarentena, pero tardan en pasar

León.- La cantidad de personas que se trasladan el Sistema Integrado de Transporte se redujo al menos en la mitad, según perciben usuarios de este servicio público. Algunos también consideran que hay retraso en las frecuencias de paso.

La recomendación de permanecer en casa junto con la suspensión de actividades escolares y las de diversos centros de trabajo ya se están notando para los usuarios del transporte público leonés.

Tras dos semanas de que se empezó a recomendar a la ciudadanía que evite aglomeraciones y el uso de transporte público, la afluencia de usuarios es incluso de menos de la mitad ahora.

Sí ha bajado, al menos un 50% si se nota muy facil y mas en las estaciones donde hay mucha gente como las de López Mateos por el centro o aquí por Centro Max”, señaló Ernesto Sandoval, usuario que casi a diario se traslada en el SIT.

Todavía hay horarios como los de ingreso y salida de centros laborales en los que sí hay una notoria demanda del servicio, se trata de los horarios de 6:30 am a las 9:00 am y de las 6:00 pm a 8:00 pm, pero aún se percibe como menor a la habitual según mencionaron los usuarios consultados por am.

Pero todavía se nota más en los camiones de auxiliares y alimentadoras, en la oruga siento que igual, pero si, en las rutas normales ya casi no se ve gente parada”, comentó Cindi Contreras.

En cuanto a las frecuencias de paso de las unidades, la mayoría de los usuarios también consideraron que son menores, es decir tardan más de lo habitual los vehículos de cada ruta.

Sì tardan un poco más, no son tiempos exageradamente prolongados, pero si es un poco más”, externó Jorge.

MCMH