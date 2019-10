Otorga Seguridad Pública incentivos económicos a agentes por su compromiso y desempeño

León.- Con un incentivo económico, la Secretaría de Seguridad Pública de León SSPL reconoció el compromiso y desempeño de 2 mil 188 agentes de seguridad.

En total fueron evaluados 2 mil 375 oficiales en seis meses, de éstos 723 no recibieron la compensación a distintos motivos como acumular tres faltas o más, no haber aprobado el examen y no haber laborado el trimestre completo.

La dependencia municipal informó que estos incentivos se entregaron con base a los conocimientos teóricos del trabajo que desempeñan los cuerpos de seguridad y tomando como referencia su constancia y compromiso con la ciudadanía en los trimestres abril-junio y julio-septiembre.

Asimismo, señaló que la finalidad también es estimular la labor de los agentes de seguridad y conseguir mejores resultados en favor de la ciudadanía pues el trabajo de los oficiales es de suma importancia para alcanzar los objetivos del Programa de Seguridad 2018-2021.

Del periodo abril-junio, obtuvieron la compensación mil 946 agentes, de los cuales mil 424 son policías, 397 tránsitos y 125 pertenecen al Centro de Comando, Control y Comunicaciones (C4).

De las 429 personas que no la recibieron 145 fueron por acumular tres faltas o más, 7 por no aprobar el examen, 24 por haber tenido incapacidades generales por más de 15 días, 22 por no presentar examen, 219 por no haber laborado el trimestre completo y 12 que estuvieron en otras comisiones.

En cuanto al trimestre julio-septiembre, 2 mil 081 recibieron el pago de compensación este jueves 24 de octubre, de los cuales mil 530 son policías, 412 tránsitos y 139 personas del C4.

De los 294 oficiales que no accedieron a este pago, los motivos fueron: 144 por tener 3 o más faltas en los tres meses; 40 que tuvieron otras comisiones; 7 por no aprobar el examen; 45 por tener incapacidades generales superiores a 15 días; 53 por no presentar el examen y 5 por no haber laborado el trimestre completo.

La Secretaría de Seguridad Pública expresó que reconoce el compromiso de los oficiales y hace un llamado a fortalecer las acciones para reducir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza de la ciudadanía.