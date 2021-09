Guanajuato.- Los presidentes municipales deben aceptar y acatar las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN.

“El PAN es un partido humanista que tiene en primer lugar la dignidad de la persona. No podemos ser humanistas cuando nos conviene y no ser humanistas cuando no nos conviene.”

No se suban al ladrillo, no son intocables. El gobierno conlleva una responsabilidad. Por lo tanto hay que dar la cara”, afirmó en conferencia de prensa.

Agregó que si hay una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, “las recomendaciones hay que aceptarlas, hay que acatarlas, hay que atenderlas, no hay que entrar en conflicto con ellos”. Pues recordó que es un organismo autónomo.

Esto, respecto a que los presidentes municipales de San Miguel de Allende y de Irapuato, ambos panistas, no han querido aceptar las recomendaciones que les ha dirigido la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato.

En el caso de San Miguel de Allende, la recomendación se emitió porque en 2019, el entonces alcalde Luis Alberto Villarreal, le quitó la grabadora a dos reporteras y les dijo que con sus publicaciones favorecían más a la delincuencia.

La semana pasada que se emitió, Luis Alberto Villarreal, aunque ahora tiene licencia en el cargo, publicó en su cuenta de Twitter que no la aceptaba. Pero a quien va dirigida es al actual presidente municipal sustituto, Gonzalo González, quien aunque no ha dicho nada, todavía no la acepta.

Caso en Irapuato, muerte de Cristian

En el caso de Irapuato, para el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez se emitieron 8 recomendaciones tras el homicidio de un menor de 12 años el 31 de mayo pasado. Ese día, según testigos, un policía municipal disparó y acabó con la vida de Cristian, un niño.

El asesinato del menor se produjo en medio de una presumible detención arbitraria de sus padres por parte de policías municipales, quienes en tres patrullas llegaron al llamado de una exagente de la misma corporación que reclamaba a la pareja un tinaco hurtado de su casa, en la colonia Ampliación las Américas.

Sin embargo, los diversos testimonios de familiares, vecinos y los propios padres de Cristian refieren que, además de haber realizado las detenciones de manera arbitraria, uno de los elementos “se soltó disparando como loco”, y las balas alcanzaron al menor y a otro adolescente de 17 años, quien sobrevivió y está hospitalizado.

Cristian quedó herido y fue internado con daños en un riñón; al día siguiente sufrió complicaciones, después de una cirugía, y falleció el 1 de junio.

