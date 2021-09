Critican exgobernadores panistas reunión de Vox con senadores del PAN

Guanajuato.- Nueve exgobernadores panistas de varios Estados, entre ellos Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, por Guanajuato, criticaron que varios senadores de ese partido hayan firmado la Carta Madrid, un documento que califica al comunismo como un peligro para el desarrollo y la prosperidad de las naciones.

El jueves, senadores del PAN se reunieron en la Ciudad de México con el presidente del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, para suscribir la "Carta Madrid".

Al respecto, Carlos Medina Plascencia envió a AM el siguiente texto: “Como miembros de Partido Acción Nacional, reprobamos el actuar de algunos senadores de nuestro Partido al firmar un documento, con el Partido VOX de España”.

Aclararon que el PAN sustenta en sus principios el "humanismo político" y no en el calificativo de "derecha". Y que el PAN es miembro de la "Internacional Demócrata de Centro" y el único partido de España en esta organización es el Partido Popular (PP).

Firman el documento los siguientes exgobernadores de Acción Nacional:

Fernando Canales, de Nuevo León

Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí

Marco Antonio Adame, de Morelos

Patricio Patrón, de Yucatán

Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco

Alberto Cárdenas, de Jalisco

Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato

Ignacio Loyola, de San Luis Potosí

No hay problema: Fernando Torres Graciano y Carlos Arce Macías

Sin embargo, para el diputado federal panista Fernando Torres Graciano, no hay por que hacer escándalo de esta reunión. “Es una simple visita, que no pasa nada. No merece mayor preocupación”, expresó.

“Vox es un partido de los tantos que hay en España y es un tema muy común que se den ese tipo de visitas de personajes en el Senado, porque recordemos que el Senado tiene la atribución de las relaciones internacionales y la diplomacia”, aclaró.

En el Senado ha recibido partidos de todos tipos, es para intercambio de experiencias, más que de carácter partidista.

Consideró que se criticó este encuentro porque lo que ha pasado es que ahora Morena quiere partidizar asuntos que son institucionales.

“En cuanto a derechas e izquierdas hay en todo el mundo así es la Democracia. Para el Presidente lo único que vale es la ideología de él”.

El panista Carlos Arce Macías consideró que la visita no es algo de preocupación. “Lo que creo que es preocupante es que decidan reunirse con un partido de ultraderecha, me parece muy inoportuno para México”.

AM

