PAN: 'Precandidata a alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, no viola ley'

León, Guanajuato.- La precandidata del PAN a la alcaldía de León, diputada local panista con licencia Alejandra Gutiérrez Campos, “no está violando ninguna ley”, sostuvo el diputado Jesús Oviedo Herrera, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local.

Así lo dijo como respuesta a lo que hoy por la mañana publicó en su Twitter el diputado Raúl Márquez Albo, de Morena, al acusar que es inconstitucional que la aspirante del PAN a la Presidencia Municipal de León no quiera regresar a su curul, pues los cargos de elección popular son irrenunciables.

Esto, ante el fallecimiento de su suplente Beatriz Yamamoto.

"No es necesario, el Congreso puede funcionar con la mayoría y no se está violando ninguna ley”, sostuvo horas después Jesús Oviedo al ser interrogado al respecto.

A pesar de que la diputada Alejandra Gutiérrez tuviera el pretexto para regresar, ella ha decidido no regresar por dedicarse a una gran campaña. No hay ningún impedimento legal que lo establezca así”, sostuvo en conferencia de prensa.

Añadió que no “se le queda a deber” a los ciudadanos de su distrito porque Alejandra ha sido una mujer muy trabajadora con su demarcación.

Argumentó que los distritos no son limitativos con los diputados y los legisladores del Partido Acción Nacional somos muy solidarios.

Y no sólo los del distrito, sino incluso yo ha ayudado a gente que sé perfectamente que no ha votado por mí, porque cuando un candidato llega a un puesto público, es representante de todos”.

Eduardo López Mares, presidente estatal interino del PAN, abundó que Alejandra Gutiérrez “siempre ha sido una mujer comprometida, echada para adelante y ahora está comprometida con los leoneses y ésa es su encomienda.

Ella está en la mejor disposición de trabajar, si el partido o las necesidades así lo requieran. Creemos que no es correcto que el diputado Raúl Márquez Albo quiera lucrar con esto, que es una incongruencia, porque el propio diputado autorizó la licencia de la diputada Alejandra”.

Los diputados de Morena son los más faltistas

López Mares del PAN contraatacó a los diputados locales de Morena.

Yo invitaría a la gente a que se echen un clavado a quienes son los diputados que más faltas tienen y son los de Morena.

No es posible que se lucre con la ausencia de una compañera”, sostuvo.