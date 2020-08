PAN ofrece asesoría para amparos contra IMSS por tratamientos contra cácner

Guanajuato.- El Partido Acción Nacional en Guanajuato puso a disposición de los familiares de niños con cáncer asesoría legal para presentar amparos en caso de que el IMSS o el ISSSTE no les apliquen sus tratamientos por falta de medicamentos.

Román Cifuentes Negrete, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, hizo un llamado al Gobierno Federal para que cuanto antes solucione el problema de falta de medicamentos oncológicos para atender a los niños en el IMSS.

“La indiferencia del Gobierno Federal sigue costando muchas vidas que lamentablemente en este caso son de niñas, niños y jóvenes con padecimiento de cáncer. El cáncer infantil es la primera causa de muerte en nuestro país, cada cuatro horas un niño está perdiendo la batalla, más de 2 mil 300 muertes al año y hoy el panorama se agrava y se hace más triste, más delicado y más sensible por la falta de insumos, por esta incapacidad, esta insensibilidad del Gobierno federal de dotar a los hospitales con este medicamento”, afirmó el líder del PAN.

Recordó que el problema se originó desde el año pasado debido a que el Gobierno Federal no adquirió a tiempo los medicamentos.

Exhortó a los familiares de estos niños a seguir alzando la voz si no reciben los tratamientos.

Ponemos a disposición en la página del PAN el auxilio y asesoría jurídica, un formato de demanda de amparo para que las personas que no estén recibiendo su tratamiento del IMSS o del ISSSTE puedan ejercitar ante los tribunales una demanda”, dijo Cifuentes Negrete.

Con esta solicitud de amparo se buscará obligar a las instancias de Gobierno correspondiente a entregarles los medicamentos y el tratamiento que requieren los niños enfermos de cáncer.

El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba explicó que el cáncer infantil es la primera causa de muerte de los 0 a los 14 años en México.

Hasta el 2004 siete de cada 10 niños morían sin recibir tratamiento, pero señaló que con la reforma hecha por el presidente Vicente Fox y la incorporación del Fondo de Gastos Catastróficos al Seguro Popular fue posible revertir esa estadística y al menos hasta el cierre del 2018, tres de cada 10 fallecían pero se otorgaba el tratamiento al 100% de los pacientes.

Hizo un llamado al Gobierno Federal a aceptar la ayuda de los estados en caso de no tener los medicamentos, como lo ofreció el Gobierno de Guanajuato.

Eso sería lo más cruel que habiendo productos en el país, que habiendo medicamentos aquí no acepten la ayuda por orgullo o por no evidenciar lo que el juez ya dijo, el Seguro Social no tiene medicamentos para el cáncer, de un bloque de 47 medicamentos que se necesitan para tratar niños apenas dicen que tienen 27”, afirmó.