PAN pide a Federación atender desabasto de vacunas y brote de sarampión

Ante el desabasto de vacunas y el brote de casos de sarampión en el país, el diputado federal por Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba, hizo un llamado a la población a llevar a los niños a vacunar al IMSS o ISSSTE para comprobar si realmente hay medicinas.

Lo que hoy tenemos es que no hay con qué vacunar a nuestros niños. Exigimos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud a reconocer que existe una emergencia hoy y que deben atender el esquema de vacunación”, manifestó en compañía de otros legisladores del blanquiazul guanajuatenses.

Ramírez Barba reprochó que para el presupuesto de este año, el Gobierno Federal recortó 500 millones de pesos para vacunas.

Además señaló que hubo un recorte de 180 millones de pesos que se destinarían a la compra de medicamentos.

El tercer indicador muy triste, es que en unos pocos días más inicia la tercera semana nacional de vacunación y no hay vacunas para proteger a nuestros niños de sarampión”, subrayó.

El legislador lamentó que pese a que en 2016 fue erradicado el sarampión en México, hoy vuelva por culpa de las acciones del Gobierno Federal.

Con la salud no Andrés Manuel López Obrador, son los mexicanos que acuden a su centro de atención los que están pagando el precio, la omisión está cobrando vidas que pudieron salvarse. Exigimos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que haga lo que le corresponde para atender esta emergencia”, concluyó.

Los diputados Jorge Espadas Galván y Pilar Ortega recriminaron que por un combate a la corrupción esté sucediendo esto.

Es urgente la atención a la salud de los mexicanos, los trámites no pueden esperar, la vida en riesgo no espera a que resuelvan ellos si hay o no corrupción”, dijo Espadas.