Encuentro con partido español Vox fue a título personal: Alejandra Reynoso

León, Guanajuato.- La senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez declaró que firmó la Carta Madrid con el partido Vox de España “para detener el avance del comunismo” porque está de acuerdo con sus postulados sobre la defensa de la libertad y la democracia, además de que asistió al encuentro con el partido español por un convencimiento personal, pero esto no significa una alianza entre el PAN y Vox.

“La carta en la reunión de ayer la firmamos a título personal. Segundo, no es una alianza con Vox. Yo creo que con todos los partidos podemos buscar coincidencias sobre las que podamos construir algo. Es una alianza a título personal”, aclaró.

Dijo que se tergiversó el motivo del encuentro de una comitiva de ese partido español, encabezado por su presidente, con varios senadores panistas el jueves que se adhirieron a la Carta de Madrid, hecho que motivó la crítica de algunos miembros del PAN.

Explicó que la Carta de Madrid es la defensa de la libertad y la democracia, que surgió de un foro que se realizó el año pasado sobre el avance del socialismo en varias regiones del mundo.

Y que Vox es promotor de dicho documento, pero no es una alianza con el PAN.

En entrevista, dijo que la Carta de Madrid hace una adhesión de cuatro puntos con los cuales ella coincide:

La amenaza para el desarrollo de nuestros países del socialismo.

La separación de poderes, estado de derecho y libertad de la propiedad privada.

La defensa de las libertades, no sólo en el ámbito político, sino también para la sociedad civil, medios de comunicación y la academia.

Defensa de la Democracia.

“El firmar esta carta no me cambia mi forma de pensar en absoluto, estos cuatro puntos yo los he defendido no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Se malinterpretó la reunión, no era una reunión de partido, era a título personal”, sostuvo.

Reynoso Sánchez aclaró que el hecho de que haya estado en esa reunión un dirigente de Vox de España, no significa que son iguales a los panistas, sino que más bien muestra sus coincidencias.

“No va a cambiar mi forma de pensar”

La senadora panista de Guanajuato dio varios ejemplos de temas con los cuales no coincide y en cuáles sí con Vox.

Sobre la postura de Vox respecto a los migrantes en España, que están en contra de ellos, Alejandra Reynoso señaló: “Yo he sido defensora de los migrantes y eso no va a cambiar en mí".

"Sobre los indígenas, si el dirigente se manifiesta de forma despectiva, tampoco me va a cambiar nada de lo que pienso, yo soy defensora de los indígenas. Sobre la defensa de las mujeres, en 2015 presenté iniciativa de paridad en los gabinetes”, recordó.

Sobre la declaración de Andrés Manuel López Obrador que calificó de “ultraderechistas, casi fascistas” al partido Vox, la senadora comentó que no le extraña que el Presidente hable mal del PAN, siempre va a encontrar cualquier cosa para hacerlo.

