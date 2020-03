PIDEN CONTINUAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASA

Irapuato, Gto. 27 de marzo del 2020.- Autoridades de la Dirección de Salud Municipal, hicieron un llamado a la ciudadanía a continuar con las medidas de prevención y evitar riesgo de contagios por coronavirus.

Rosa María Carmona, directora de Salud Municipal, llamó a la ciudadanía a extremar precauciones y no dejarse engañar por personas que ofrecen vacunas y falsos remedios para protegerse del Covid-19, cualquier duda puede ser aclarada por personal médico en la línea 070.

“No existe vacuna, no están haciendo muestras a domicilio, hay algunas personas que nos han reportado que están yendo a la casa porque la Secretaría de Salud está haciendo muestreo, no es así, por favor tengan cuidado no se dejen sorprender”, señaló.