PIDEN NO DESCUIDAR MEDIDAS SANITARIAS ANTE TEMPORADA DECEMBRINA

Irapuato, Gto. 22 de diciembre de 2020.- Ante festividades decembrinas en el

municipio como: los Barrios, posadas, Navidad y Año Nuevo, las autoridades de

Salud invitan a la ciudadanía a cuidarse y evitar realizar o acudir a reuniones masivas

para prevenir contagios por Covid-19.



“¿Cómo vamos a darles ese regalo? Protegiéndonos, a no hacer festividades, no

estar haciendo eventos multitudinarios, no estar asistiendo a eventos con abundante

gente, no estar haciendo las festividades como antes lo hacíamos en casa,

recibiendo a los amigos, recibiendo a los familiares, hagámoslo protegiéndonos

todos”, explicó.