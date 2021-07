Prepara dirigencia estatal del PRI expulsión de priístas traidores

Guanajuato, capital - El PRI estatal está preparando los documentos para iniciar el proceso de expulsión de varios priistas traidores que, sin renunciar al partido, apoyaron a otros candidatos en el pasado proceso electoral, anunciaron los dirigentes estatales de ese partido Ruth Tiscareño y Alejandro Arias.

Este último, secretario general del partido, afirmó que hubo quienes hasta se tomaron fotos e hicieron pronunciamientos en redes sociales por candidatos de otros partidos.

Arias aclaró que no será “una cacería de brujas” porque no será contra alguien con quien no tengan elementos de prueba, “sólo contra quien tengamos elementos, y no son pocos”.

Los mismos candidatos sufrieron agravios de sus compañeros de partido

Dijo que los comités municipales y los candidatos son quienes sufrieron en carne propia los agravios de estos priístas y son ellos de quienes pueden allegarse las pruebas, por lo tanto están en este proceso.

Reclamó que hay quienes renunciaron al partido, se fueron, apoyaron a otros candidatos y ahora regresan y quieren venir a opinar sobre el PRI.

Por ahora los dirigentes no quisieron revelar nombres ni cuántos ni de cuáles municipios para respetar el debido proceso y su derecho de audiencia.

“Quien quiera irse, que tenga los ovarios…”

En conferencia de prensa, tanto Tiscareño Agoitia como Arias Avila también dijeron que quien quiera irse del Revolucionario Institucional, que se vaya.

Quien quiera irse del partido, que tenga los ovarios o los (….) pero que lo haga de frente, pero no poner un pie en el partido y otro afuera y estar en la comodidad de la crítica permanente sin haberle aportado al partido ningún tipo de trabajo”, dijo Alejandro Arias.

Ruth Tiscareño fue enfática: “Quienes ya no quieran estar en el partido, que no les gusten las decisiones como es ese grupo (Rescatemos Guanajuato), si van a apoyar a otros candidatos, lo mejor es que se vayan”.

Mencionó especialmente al grupo Rescatemos Guanajuato, comandado por Armando Uribe Valle, quien tiene suspendidos sus derechos partidistas por haber participado en la toma del edificio del partido en 2019, de quien dijo se quejaron en México porque los querían obligar a trabajar juntos con la dirigencia estatal.

A todas esas personas no las vi trabajando para el partido, ni pidiendo el voto, tal pareciera que su trabajo es desprestigiar al partido, detener al partido para que no avance, porque afuera no fueron a apoyar a ninguno de sus compañeros”, dijo.

Incluso dijo que hay “muchos, muchos” de ellos, que aparecieron en fotografías con candidatos de otros partidos. Que dieron entrevistas donde dijeron que otros candidatos de los otros partidos merecían el voto de los ciudadanos.

