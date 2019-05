Pacientes con VIH viven en angustia, Gobierno no ha mandado medicamento que prometió

León.- Ante la falta del apoyo en especie que cada tres meses enviaba la Federación a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), las pocas reservas que hay no alcanzarán ni para un mes.

Juan Luis Mosqueda Gómez, infectológo de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), señaló que para atender a los dos mil 200 pacientes con VIH que hay en el estado (de éstos mil 200 en León), los Capasits de León, Irapuato y Celaya recibían 32 claves distintas de medicamentos antirretrovirales.

De estas claves, 10 ya están por terminarse y dos son formulaciones pediátricas en jarabe para tratar a cerca de 50 niños con VIH, por lo que la dependencia estatal sigue haciendo el llamado a la Federación para no suspender la compra de medicinas.

De la Federación sólo hemos recibido comunicados donde se nos informa que van a hacer algo para resolver la situación y el compromiso de que avanzarán con la adquisición de los medicamentos, pero no tenemos más allá del compromiso, no tenemos medicamentos no nos los han mandado”.