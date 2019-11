Pacientes con diabetes aprenden a cocinar saludable

León.- Al seguir recetas sencillas y saludables que se ajustan a cualquier bolsillo, personas con diabetes le quitan el aburrimiento a su alimentación y cuidan de su salud.

Brenda Arlette Pérez Torres, nutrióloga de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas en León y encargada de impartir el taller de cocina a personas con diabetes, señaló la importancia de una buena combinación entre el medicamento y la alimentación.

“Los pacientes con diabetes están etiquetados y se cree que deben tener una alimentación especial y no, ellos llevan una alimentación saludable y a eso los orilla la diabetes, a comer como todos deberíamos de hacerlo, saludable.

Con estos talleres tratamos de que los pacientes tengan variedad en su dieta porque ellos siempre tienen el aburrimiento o tienen la idea de que deben comer sólo verduras y una persona con diabetes puede comer bien pero con medida”, mencionó.

La especialista explicó que en la unidad cada jueves se imparten talleres de atención psicológica, enfermería, de activación física y de cocina, en los cuales participan de 25 a 30 personas.

En el taller de cocina que se lleva a cabo de 11:30 de la mañana a 12:30 de la tarde se pide a los pacientes una cantidad mínima de ingredientes, mucha disposición, ganas de participar y aprender.

Entre los platillos que han cocinado hay tacos de chorizo de soya con tortillas de espinaca, pizza de coliflor, gorditas de frijol, ceviche de coliflor, ensaladas de frutas y verduras, tamales de espinaca rellenos de carne y verduras, galletas de avena con manzana, entre otros.

Buscamos que las personas participen y que vean que pueden preparar sus propios alimentos sanos para que no se sientan excluidos de la familia y que todo este conocimiento también lo compartan con su familia”, expresó Pérez Torres.

Hace 10 años inició la operación de las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas con el fin de recibir a los pacientes más difíciles de controlar con males como diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia.

‘Pensé que ya no había remedio’

“Cuando me dieron la noticia me sentí muy mal porque me sentía demasiado sano para pensar que me iba a enfermar, pensé que ya no tenía remedio”, recordó Martín Ramírez de 48 años, quien consideró que vivir con diabetes es difícil pero no imposible.

A los 35 años fue diagnosticado con diabetes y no sabía cómo atacar la enfermedad y cómo cuidarse, pero ahora se siente más seguro y comprometido para convivir con la diabetes.

“El año pasado mi cuerpo estuvo a punto de colapsar por no cuidarme, por no tener ningún control de mi diabetes, entonces cuando fui a mi centro de salud ya estaba muy dañado mi organismo y la verdad no sabía qué hacer.

“Me canalizaron a la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas y fue la única forma de que me empecé a controlar y a sentir más a gusto, porque la diabetes te baja la moral”, contó.

Vivir con diabetes es difícil, pero no imposible, opina Martín Ramírez.

Martín es albañil, tiene cinco hijos y cuatro nietos, cuando fue diagnosticado sólo se trataba con pastillas y de pesar 94 kilos bajó a 67 en un mes.

“Antes de saber que estaba enfermo me daba mucha hambre y sed y orinaba mucho, pero yo no sospechaba que era diabetes.

“Pensaba que ya no iba a poder trabajar y ahora sigo con más ánimos. En un día de trabajo no me siento mal, el problema es cuando salgo de la ciudad a trabajar a comunidades y pues hay que comer lo que se pueda”, compartió.

Asiste a la unidad cada tres meses donde recibe sus medicamentos de forma gratuita, allí participó en talleres para aprender a inyectarse la insulina y a cocinar sus propios alimentos.

“Hoy pongo más atención a mi salud, me cuido, me tomo todos mis medicamentos, me inyecto la insulina dos veces al día, pero sí es muy duro vivir con diabetes”, concluyó.

Minimizaba enfermedad

Fue diagnosticada con diabetes en 2008, y en diciembre pasado la pérdida de su mamá por la misma enfermedad la hizo valorar su salud.

Con voz entrecortada María Isabel Álvarez Rodríguez, de 49 años, dijo que su mamá falleció el 4 de diciembre de 2018 y su suegra el 10 de octubre pasado, por diabetes.

“Son golpes muy fuertes, mi mamá no quiso ir a sesiones de hemodiálisis, le faltaba el oxígeno, yo estuve con ella en sus últimos momentos y ver morir a un familiar es difícil.

Yo quería revivir a mi madre y ese fue el golpe más fuerte para que yo esté aquí, no quiero que mis hijas pasen por lo mismo, no quiero algún día perder un pie o enfermarme de los riñones”, expresó.

Antes de ser diagnosticada, María platicó, estuvo a punto de sufrir un coma diabético, un día empezó a sudar mucho, a sentir mareos y dolores en los huesos hasta que quedó inconsciente.

“Yo no aceptaba mi enfermedad, pensaba que se me iba a quitar y tomaba cosas naturistas y plantas”, confesó.

María Isabel Álvarez Rodríguez hoy valora su salud.

La mamá de tres hijas contó que apenas en septiembre comenzó a asistir a la Unidad de Enfermedades Crónicas.