Pacientes de hemodiálisis cierran calle Mutualismo para exigir que no los manden a Querétaro

Celaya.- Por tercera ocasión familiares y pacientes de hemodiálisis se manifestaron en las instalaciones del Hospital General de la Zona No. 4 del IMSS.

El motivo es que no les pueden dar el servicio de hemodiálisis en la clínica de Celaya y los mandan a una clínica de Querétaro, lo cual les genera gastos extra, además de que señalaron que no les gusta la atención y el trato, además de que se han infectado por no tener las medidas necesarias.

En esta ocasión cerca de 30 personas cerraron la calle Mutualismo al postrarse frente a la clínica durante unos minutos.

Después no los dejaron entrar, por lo que se amotinaron y después de pasar por la seguridad en la entrada se metieron para alzar la voz.

Yo estoy apoyando a los compañeros porque tengo a mi muchacho enfermo de insuficiencia renal, y estamos haciendo muchos gastos para su hemodiálisis, no podemos ir para allá (Querétaro) porque no le hacen bien su lavado, hay muchos problemas en esa clínica y lo que queremos es que nos cambien de vuelta para acá (en Celaya) como estábamos, porque no se vale que vayan a agarrar una infección, nos cuidamos mucho y para que nos digan ‘ya se puso mal, agarró una bacteria’, no se vale”, dijo la señora Mariana Cervantes.

Comentaron que el miedo de enfermarse es evidente, ya que el personal en esa clínica no se lava las manos, y por eso ya no quieren ir a sus sesiones.

También el gasto excesivo, porque el IMSS solo les paga el camión de central a central, todo lo demás tiene que correr por cuenta de los pacientes.

Ese cambio fue de repente, de un día a otro tomaron esa decisión, ni nos consultaron y eso no se vale”, señaló la señora Cervantes.

Sandra Almanza, es una paciente de hemodiálisis, ella también comentó su inconformidad porque la situación que viven les complica ir a otro estado, además de que ya pacientes de Celaya se infectaron de bacteriemia.

Estamos pasando por una situación de bacteriemia, a todos nos está dando temperatura, eso quiere decir que tenemos una bacteria, estamos aquí para ver si nos dan una respuesta los directivos de León, nos dicen que ellos ya hicieron una visita a la clínica de allá (Querétaro) y no encontraron irregularidades, nosotros tenemos pruebas que hemos presentado al seguro, es lo que decimos ¿qué más pruebas necesitan? o ¿esperan a que haya una muerte para ver que estamos mal?”, comentó Sandra.

En caso de no tener una respuesta favorable para todos los pacientes de hemodiálisis, aun presentando las pruebas de personas enfermas, y en riesgo de morir, procederán de manera legal.

Es lo que queremos hacer desde hace 15 días, pero a petición de ellos (directivos) de darles los días que nos piden, entonces el licenciado está adentro y a partir de hoy, si no hay una respuesta congruente o positiva, se harán las medidas necesarias legales”, dijo.

Además comentó que al no dejarlos entrar, el personal de seguridad le machucaron la mano.

Después, una comitiva de 10 personas fue aceptada para hablar con los directivos, mismos que les señalaron que vendría personal de León para hablar con ellos y darles una solución.

mortiz@am.com.mx