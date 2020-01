Pactan familiares de desaparecidos reunión con Diego Sinhue para el 16 de enero

Irapuato.- El 16 de enero a las 5 de la tarde, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recibirá a familiares de personas desaparecidas, según el acuerdo dado a conocer tras una reunión preparatoria con el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.

En la reunión privada, familiares de 40 personas desaparecidas de Irapuato, San Luis de la Paz y otros municipios, expusieron sus casos, con el fin no sólo de obtener la atención de las autoridades estatales y federales, sino también de generar una agenda común que logre resolver la problemática y la ubicación de fosas clandestinas, para que identifiquen a las víctimas.

José Gutiérrez, representante del colectivo “A tu Encuentro Irapuato”, enfatizó que no quitarán el dedo del renglón para buscar soluciones e incluso, que esperan que las reuniones no queden en buenas intenciones, pues no descansarán hasta que encuentren a sus familiares.

Impulsarán atención especializada

Tras la reunión, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna, se comprometió a atender y acompañar a las familias de personas desaparecidas, además de empujar la creación de la Comisión de Búsqueda en Guanajuato.

Enfatizó que Aguascalientes, Yucatán y Guanajuato son las únicas entidades que no cuentan con esta Comisión, aunque al menos en esta entidad, tienen avances legislativos.

Estamos buscando, lo que queremos es encontrarlos con vida en primer lugar y si es sin vida, regresarlos de manera digna”, refirió.

Recordó que de 1964 se tienen más de 600 casos de desaparición documentados en Guanajuato, cifra que no está actualizada, pues la Fiscalía General del Estado no ha emitido información actualizada.

Aún cuando aparezca en rojo, es que sigue en proceso de mandarnos información, pero si tenemos comunicación (...) tenemos que recordar que no son cifras, no son números, son decenas de miles de personas en el país que están en carácter de desaparecidas”, dijo.

La Comisionada agregó que existe la obligación de crear un protocolo homologado de búsqueda, que dará los criterios generales de las diferentes formas de búsqueda, el cual una vez elaborado, pondrán a disposición de las familias y la sociedad civil para su revisión.

Agregó que históricamente, del 100% de personas reportadas como desaparecidas, el 57% es encontrada, y de ese universo, únicamente el 6% es encontrada sin vida.

Asimismo, lanzó un llamado general a la sociedad y a las autoridades a no revictimizar a las personas desaparecidas y sus familias, así como a cumplir su obligación respetar los derechos humanos.

Guanajuato no reporta fosas

Tenemos muy pocas fosas reportadas, es pública la información, pero más allá de hablar de las fosas que por supuesto es importante, creo que en lo que tenemos que focalizarnos es en las personas que están desaparecidas y en los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas (...) hasta donde nosotros tenemos reportado en Guanajuato no tenemos fosas, eso es lo que tengo que decir de manera oficial”, enfatizó.

La Comisionada Nacional destacó que hay 12 Fiscalías estatales que no han actualizado la información, mismas que tienen la obligación de hacer públicas esas cifras, y aunque no existe un plazo establecido para que lo hagan, se tienen que presentar ya.

Quintana Osuna indicó que la Comisión Nacional creó una herramienta para que las propias familias o cualquier persona pueda reportar tanto la desaparición de una persona como el hallazgo de una fosa.

Sabemos que las horas son importantísimas, vamos a tener la información tanto del reporte de personas desaparecidas como de fosas, cuando también las familias nos informan”, enfatizó.

Y Estado no da cifra de desaparecidos

El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, destacó que lo más importante es mantener las reuniones para escuchar a los familiares de víctimas y comprometerse con buscar solución a sus peticiones, aunque no dio la cifra de desaparecidos.

De manera particular hay casos delicados, creo que todos lo son, sin embargo cuando es un padre de familia que desapareció y hay todavía niños y esposa que lo esperan con mucha esperanza, debemos atenderlo de manera muy puntual, sin demeritar los casos”, refirió.

Ayala Torres destacó que no tienen cifras oficiales de personas desaparecidas.

Enfatizó que la Comisión de Búsqueda del Estado está por constituirse y que desde la Secretaría de Gobierno se siguen atendiendo casos específicos.

Asimismo, el Secretario no quiso especificar las causas principales por las que las personas desaparecen, ni hablar sobre las fosas en donde se han encontrado gran cantidad de cuerpos, pues es tema de la Fiscalía General del Estado.