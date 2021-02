Padecen 'calvario' en la clínica T-53 del IMSS

Tramitar pensiones, incapacidades y jubilaciones en la Unidad de Medicina Familiar No.53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un martirio para los derechohabientes que deben lidiar con largas filas, burocracia y falta de control en las atenciones.

Entre la oscuridad y el frío de la madrugada Marisela volvió a formarse como varias veces desde hace casi dos meses para seguir con su trámite.

Ayer llegó desde las 3 de la madrugada para continuar el procedimiento para el pago de la Afore de su esposo, quien falleció el pasado 10 de diciembre en un accidente.

“No dejan ni llorar al difunto porque tiene que andar uno de un lado para otro”, comentó.

Narró que acudir a estas oficinas es una prueba a la paciencia.

“Te falta una cosa, te falta otra, no alcanzaste y a veces hasta solo por una copia te regresan”, lamentó.

Aunque la atención para estos trámites inicia a las 8 de la mañana, la gente se empieza a formar desde seis horas antes afuera de las instalaciones de esta clínica ubicada al oriente de la ciudad.

Derechohabientes que han acudido en más de dos ocasiones mencionaron que son entre 60 y 80 personas las que se atienden a diario para estos trámites.

“Tenemos cuatro días llegando a las 3 de la mañana, nos han regresado que por el acta o por algún otro papel”.

“Checo los requisitos en la página pero acá son otros; por ejemplo, pedía copia del acta de matrimonio y más bien se quedaron con el original”, narró Mariana, una joven que acompañaba a su papá.

Llegar después de las 7 de la mañana significa arriesgarse a pasar seis horas esperando y que finalmente no se reciba la atención, pues a la 1 de la tarde atienden a las últimas personas.

Para estos trámites no hay ningún sistema de citas en línea, fichas, ni listados controlados por el personal de la dependencia.

Esto ha provocado que haya derechohabientes que intentan efectuar su trámite, toman lugar para realizarlo, pero al final no son atendidos, y no hay manera de garantizar que al día siguiente se les pueda atender primero.

A estas situaciones se suman las dificultades burocráticas, pues los afectados indicaron que no hay una revisión previa de documentación.

La falta de algún requisito se advierte hasta las revisiones en ventanilla, después de horas de hacer fila, y los solicitantes deben formarse otro día.

Usuarios en el sitio señalaron que no hay apego a los requisitos publicados por el IMSS, pues una vez que se hace el trámite los documentos que se piden son otros. Además de que solo dos personas atienden los trámites.

Los últimos días la situación se ha tornado tensa cada mañana porque hay conflicto entre los propios derechohabientes e incluso se pide la intervención de policías municipales para calmar los ánimos.

Como ayer, que un grupo de usuarios que no fueron atendidos el día anterior, mostraron una lista con la que supuestamente se les atendería ayer, lo que causó molestia entre quienes se formaron desde la madrugada pues acusaron que llegaron antes.

La alegata se prolongó por varios minutos entre los derechohabientes hasta que personal del área encargada estableció orden.

Sobre esta problemática, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que la pandemia de COVID-19 ha provocado que se duplique el número de personas que acuden a este tipo de trámites.

Anteriormente eran poco menos de 100 trámites diarios, pero por la emergencia sanitaria se ha duplicado, además de que muchos derechohabientes habían esperado sus procedimientos para no acudir a las instalaciones por temor a contagios.

Además aseveró que hay dos filtros, uno en el que se verifica el tipo de trámite que harán quienes están formados para verificar que están en la fila correcta, y otro en el que se revisan sus documentos.

Finalmente expuso que son cinco personas las que atienden los trámites, pero que por la naturaleza de algunos de ellos, pueden tomar hasta más de media hora por persona, como el caso de las pensiones.



