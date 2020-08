Padres temen rezago educativo con regreso a distancia

La Unión Nacional de Padres de Familia prevé un retroceso de hasta 5 años en el tema educativo con la implementación de un modelo a distancia para reiniciar las clases.

En conjunto con la Alianza de Maestros A.C., propusieron descentralizar los planes educativos.

Guanajuato.- La Unión Nacional de Padres de Familia prevé un retroceso de hasta 5 años en el tema educativo con la implementación de un modelo a distancia para reiniciar las clases, el cual incluye a televisoras.

Es por ello que exigen a la Secretaría de Educación Pública difundir información clara sobre la programación de las televisoras para la impartición de clases y los procesos de retroalimentación y evaluación de los alumnos que ahora estudiarán a distancia a través de este medio y la radio.

"En la televisión no hay posibilidad de una retroalimentación y de generar un pensamiento crítico, un segundo reto es que no sólo sea un pretexto para salirle al quite de parte del gobierno y decir: yo cumplí, si el niño no aprendió ya no es mi problema”, manifestó Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Otro reto que nos han manifestado diferentes padres de familia en la encuesta que realizamos de parte de la UNPF es que la retroalimentación de parte del maestro para el alumno tenga sentido", agregó.

Buscan sumar a Telmex también

La Alianza de Maestros A.C. y la Unión Nacional de Padres de Familia convocan a las autoridades federales a un Acuerdo Nacional por la Educación en el que que se sumen a empresas como Telmex, telefónicas móviles, así como a todas aquellas de dispositivos electrónicos a apoyar a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes de México apoyando con sus tarifas.

Asimismo, proponen que los Estados tengan libertad de impulsar el Internet gratuito, elevar el nivel educativo de cada región y descentralizar los calendarios educativos.

A pesar de que consideraron que la televisión y la radio serán de gran apoyo para el regreso a clases señalaron que no son los medios para resolver las necesidades educativas del país, por lo que solicitan se permita a las escuelas que estén preparadas impartir sus clases en línea mediante sus propias plataformas educativas virtuales de inmediato.

José Ricardo Fernández, presidente de la Alianza de Maestros A.C. destacó que hasta el momento no hay ninguna propuesta de evaluación a distancia dirigida a las escuelas de educación básica y urgió a las autoridades a trabajar en ese sentido.

Como parte de dicho acuerdo nacional también se exige proveer a los docentes de capacitación integral en medios digitales, uso de plataformas, equipo de cómputo, así como de los materiales que se requieren para el desempeño de su labor a distancia.

Finalmente, los miembros de ambas asociaciones dijeron estar de acuerdo con la implementación de la materia vida saludable, siempre y cuando cumpla con el objetivo de educar en la prevención y sea libre de cualquier ideología.

MCMH