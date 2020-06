Palabras de un niño de 5 años da aliento a bomberos de Celaya

Celaya, Guanajuato.- “Fue bastante pesado todo el trabajo pero nos sentimos felices de que no hubo pérdidas humanas. Trabajamos todos, incluso los voluntarios acudieron en apoyo y pues la verdad yo sentí padre porque en un evento un niño me dijo que era un héroe”.

Estás fueron las palabras de un bombero de Celaya, luego de una larga jornada de trabajo junto con sus compañeros, combatiendo los incendios ocasionados la tarde del sábado en la ciudad.

Con la cara sucia y gotas de sudor cayendo por su frente, el bombero, que solicitó permanecer en el anonimato, relató que fue una de las jornadas más complicadas durante su carrera en el Cuerpo de Bomberos de Celaya, debido al gran número de siniestros contra vehículos y comercios.

Dijo sentirse feliz con el trabajo que realizaron, pues lograron evitar tragedias que pudieron haber acabado con la vida de varias personas, además de que las palabras de un niño fueron las que le dieron fuerzas para seguir adelante.

Nunca me imaginé vivir algo de esta magnitud, ya estábamos cansados y la gente comenzó a darnos agua para hidratarnos. Lo que más me alegró fue un niño como de cinco años, se me acercó y me dijo que era un héroe, luego de eso se fue con una sonrisa igual que la mía”, comentó el bombero con lágrimas en los ojos.