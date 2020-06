Pandemia deja sin empleo a 40 mil guanajuatenses 

Guanajuato.- Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que durante mayo más de 40 mil personas perdieron un empleo formal en el estado de Guanajuato.

El reporte mensual del IMSS indica que los empleos formales de la entidad tuvieron una caída del 4% en mayo, equivalente a 40 mil 388 puestos de trabajo menos, en comparación con el padrón que se tenía en el mismo mes del año pasado, que era de 1 millón 9 mil 720 empleos entre fijos y eventuales.

En términos porcentuales Guanajuato fue el onceavo estado con más destrucción de empleos en todo el país durante mayo. Quintana Roo registró una caída del 22.7%, lo que es igual a que más de 105 mil personas que se quedaran desempleadas, siendo la entidad más afectada en porcentaje.

Baja California Sur tiene el segundo lugar con 13.3% menos empleos; le sigue Guerrero con una disminución del 6.9%; Nayarit con 5.9% menos y Puebla cierra los primeros cinco lugares con un decrecimiento del 5.4%.

A nivel nacional el IMSS registró una pérdida de 344 mil 526 puestos, que es igual a un menos 1.7% de los 19 millones 583 mil 170 puestos de trabajo dados de alta ante la dependencia federal.

Los más de 40 mil empleos formales perdidos en Guanajuato en un solo mes son más del doble de todos los que se generaron en 2019, cuando hubo 16 mil nuevos puestos.

En su reporte anterior, el IMSS dio a conocer que por la pandemia en abril se habían perdido alrededor de 23 mil empleos formales en el estado de Guanajuato.

La economía de la entidad tardará hasta dos años en recuperarse, según calculó el presidente de la COPARMEX León, Alberto Ruenes, quien agregó que en los siguientes meses las afectaciones no van a disminuir.

Es una situación muy crítica, las empresas muchas siguen paradas y las que pueden están laborando a la tercera parte. Otras no han vuelto pese a que tienen el permiso de salud porque no hay pedidos. Entonces yo calculo que vamos a tardar entre 18 meses a dos años en salir adelante”, dijo en entrevista con AM.