Pandemia podría durar lo que queda de 2020 si siguen relajándose precauciones

El director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Juan Mosqueda, opinó que a Guanajuato aún le quedan al menos 4 semanas de altos contagios de Covid.

Opinó que es posible que la pandemia se extienda por todo lo que queda del año.

Consideró que aún es pronto para reabrir negocios como bares, centros nocturnos y gimnasios.

Guanajuato.- No hay ningún indicio de que los casos de coronavirus estén disminuyendo en Guanajuato y se vienen entre tres o cuatro semanas de alta intensidad en los contagios, pronosticó el infectólogo y director del Hospital Regional de Alta especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda.

“Es la pregunta del millón y todos quisiéramos saber eso, pero creo que sí nos falta todavía (…) No veo ninguna señal de que esto siquiera se vaya ir deteniendo. La semana pasada fue muy intensa en contagios. Esta semana volvimos a empezar con cifras altas. Nosotros en los hospitales seguimos viendo que continúan llegando las personas para atención, es difícil pronosticar, pero yo creo que no se ve pronto este aplanamiento, este domar la pandemia en Guanajuato no se ve cerca”, dijo en entrevista con AM.

El doctor comentó que, si bien es difícil tener un pronóstico certero, espera que la intensidad de contagios disminuya en Guanajuato en hasta cuatro semanas; sin embargo, habrá transmisión de coronavirus por el resto del 2020.

Seguramente con esta intensidad no llegará hasta el fin de año, pero seguro que vamos a mantener una transmisión todo el resto del año, pero espero que no pasemos más de tres o cuatro semanas con esta alta intensidad de contagio”, comentó.

Considera que es pronto para abrir bares y gimnasios

El experto lamentó que la población haya dejado de seguir las medidas de prevención y afirmó que no es necesario un nuevo confinamiento; aunque sí hay actividades que no deberían permitirse todavía, como la reapertura de bares, centros nocturnos, gimnasios, entre otros.

Para el nivel federal como estado estamos en el semáforo rojo, para el nivel estatal estamos en rojo, pero si sales a las calles para las personas estamos en verde. Todo mundo anda como si nada y creo que esto nos complica que esto se controle”.

MCMH