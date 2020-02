“Pánico causado por noticias falsas causa cierre de negocios”: Comisionada de Seguridad

León.- El cierre o cambio de ubicación de negocios en Celaya se debe más al pánico que genera información falsa distribuida por redes sociales, a lo que realmente sucede, aseguró la comisionada para la Seguridad Ciudadana en el Estado, Sophia Huett.

La comisionada dijo que la extorsión en Celaya ha disminuido de manera considerable y que no tienen denuncias este año. Incluso comentó que delitos como el robo a vehículos, también han ido a la baja.

Por ello dijo que es importante reforzar la confianza en las autoridades y fomentar en la población que no crea en cadenas, particularmente las que se envían por whatsapp, por lo que es una intención del Estado fortalecer el departamento de Policía Cibernética para ir combatiendo las cadenas falsas.

La funcionaria también pidió no maximizar el enfrentamiento que se dio entre la Policía Municipal de Celaya y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el pasado domingo.

No hay nada extraordinario, hay que tomarlo como un tema que las instituciones están trabajando. Y un punto que me parece importante que yo creo que no debemos caer en lo que nos parece que ocurrió”, expresó Huett.