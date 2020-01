Papás denuncian discriminación hacia sus hijos en primaria particular

Irapuato.- Padres de familia de estudiantes de la primaria Miguel Hidalgo hicieron una denuncia a través de redes sociales donde expusieron discriminación hacia sus hijos por parte de personal del Colegio Juan Duns Escoto, plantel al que fueron reubicados.

En dicha publicación se explica que los niños fueron reubicados al colegio porque la escuela Miguel Hidalgo fue demolida para reconstruirla.

A nuestros niños solo se les prestaron aulas, no pueden utilizar las instalaciones en su totalidad, tienen el tiempo medido para ir al baño, deben salir muy rápido porque no deben mezclarse con los de la institución, si alguna mamá llega tarde a su hijo se le deja en la calle solo, los niños comen en el suelo y los de la institución en mesitas....”

También señalaron que los padres de familia del colegio, buscaron un licenciado para que ya no se les impartan clases a los niños en dicho plantel.

AM buscó a los padres de familia y comentaron que aunque sus hijos no les han comentado que exista algún tipo de discriminación, ellos notan la distinción, pues los horarios son diferentes con el fin de que no se mezclen.

Mi niño no me ha dicho nada, pero me imagino que si hay diferencia, desde el momento en el que separan los horarios”

Por su parte, un padre de familia quien no quiso dar su nombre, señaló que separar en diferentes horarios a los niños es un acto de discriminación.

Nosotros estamos conscientes en que si, ellos están pagando una cuota, pero a nosotros nos mandaron para acá, no fue decisión nuestra, fue por un acuerdo entre ambas escuelas, pero a fin de cuentas decisión nuestra no es y los papás nos están viendo como bichos raros”

Comentó que los padres han tenido rumores de que los mismos maestros de la primaria Miguel Hidalgo no se sienten cómodos al estar impartiendo clases en ese lugar.

Niega discriminación pero se cambiarán de escuela

Tras estas declaraciones, AM buscó a la directora de la primaria Miguel Hidalgo, Virginia Reyes Zárate, quien explicó que los padres de familia estaban enterados de que los niños no estarían conviviendo juntos, puesto que no se pueden tener una escuela pública con una privada.

Nos vamos a trasladar por motivo a situaciones legales de mesa directiva de la institución, no del Frayle responsable, ni del director del Juan Duns, y de detalles de discriminación, pues no se llama discriminación, sino que no se puede tener una escuela pública con una privada”

Mencionó que de los 400 alumnos que tienen la primaria, alrededor de 320 se quedaron en el colegio Juan Duns Escoto, a los cuales se les imparten clases en aulas móviles, motivo por el que busco otra escuela a la cual se cambiaran, ya que había hasta dos grupos teniendo clases en un mismo salón.

La nueva escuela donde estarán ubicados los niños es el Centro Juvenil Salesiano (CEJUSA) a partir del lunes 27 de enero.

No dan declaración

AM buscó al director del colegio Juan Duns Escoto, sin embargo no se permitió la entrada al colegio ya que es una institución privada.