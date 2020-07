Papás se sienten inseguros de que sus hijos vuelvan a clases presenciales

León, Guanajuato.- La mayoría de los padres de familia no está de acuerdo con el regreso a clases de manera presencial, informó Teresa Castellanos Vázquez, presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Informó que la organización está haciendo una encuesta en línea para conocer cuál era la opinión de los padres de familia al respecto.

Todavía no la hemos concluido, termina a finales de julio, pero la mayoría de las respuestas que nos están mandando van en el sentido de que no están de acuerdo, se sienten inseguros, preocupados, porque no ven el panorama tan claro en el tema de contagios”, anotó.